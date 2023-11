Audi TT: a Gyor è stato prodotto l’ultimo esemplare dell’iconico modello [FOTO]

Audi ha concluso un’epoca importante con la fine della produzione dell’Audi TT, una vettura che ha definito standard nel settore per oltre un quarto di secolo. L’ultimo esemplare della coupé ha lasciato lo stabilimento Audi di Gyor (Ungheria). Questo momento rappresenta un significativo punto di svolta per il brand tedesco, sottolineando la fine di tre generazioni dell’iconica sportiva.

Durante la celebrazione di questa importante tappa, una TTS coupé di terza generazione – decorata con fiori – è stata accompagnata dai prototipi originali della TT Coupe e della TT Roadster del 1995, insieme a due modelli di seconda generazione.

In 25 anni sono stati prodotti oltre 660.000 esemplari

Il numero totale di unità prodotte nella fabbrica ungherese ammonta a 662.762, un traguardo raggiunto tra il 18 febbraio 1998 e il 10 novembre 2023. Il design dell’ultima TTS si distingue per il suo colore Grigio Chronos Metallico, arricchito da inserti in cromo scuro opaco.

Nonostante non sia visibile il profilo completo, è presumibile che questo modello speciale includa cerchi da 20” in bronzo opaco o nero, completate da grafiche a quattro anelli assortite.

Sotto il cofano c’è un quattro cilindri da 320 CV

Sotto il cofano, la TTS nasconde il motore TFSI a quattro cilindri da 2 litri, capace di erogare 320 CV di potenza, posizionandosi come la seconda versione più potente della TT basata sulla piattaforma MQB. Al top troviamo la versione RS con motore a cinque cilindri da 2.5 litri da 400 CV. Malgrado la fine della produzione, l’Audi TT rimane disponibile all’acquisto fino ad esaurimento scorte.

Recentemente, la casa dei quattro anelli ha lanciato l’Audi TT Roadster Final Edition in soli 50 esemplari nel mercato nordamericano. Edizioni speciali simili sono state introdotte in altri mercati nel 2023, tra cui la Final Edition per il Regno Unito, la Memorial Edition per il Giappone e una serie limitata di TT 45 TFSI per la Spagna.