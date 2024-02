Forvia: il produttore di componenti taglierà 10.000 posti di lavoro in Europa

Forvia pianifica di ridurre fino a 10.000 posizioni lavorative in Europa entro i prossimi cinque anni, compresa la divisione di illuminazione Hella, nell’ambito del suo nuovo iniziativa “EU-Forward” per potenziare la competitività e contenere i costi. Il CEO Patrick Koller ha dichiarato lunedì che il fornitore automobilistico francese sta adottando misure per adattare la produzione regionale, il personale e la spesa in ricerca e sviluppo al fine di rimanere al passo con le trasformazioni fondamentali del settore.

Le case automobilistiche e i fornitori stanno rivedendo le loro strategie per i veicoli elettrici considerando la riduzione degli incentivi e i prezzi elevati, pur mantenendo gli obiettivi di transizione verso la mobilità sostenibile. La scorsa settimana, Continental AG, importante produttore tedesco di componenti automobilistici, ha finalizzato i piani per ridurre oltre 7.000 posti di lavoro nella sua divisione automobilistica e per consolidare siti in Germania e altrove al fine di ridurre i costi.

Forvia, nata dalla fusione tra il fornitore francese Faurecia e il produttore tedesco di illuminazione ed elettronica Hella, ha annunciato l’intenzione di adottare l’intelligenza artificiale per ottimizzare la spesa per lo sviluppo. Inoltre, ha dichiarato di ridurre la sovraccapacità attraverso tagli al personale, focalizzandosi sul naturale logoramento delle risorse.

Secondo quanto dichiarato, l’azienda mira a risparmiare circa 500 milioni di euro su base annua entro il 2028, al fine di aumentare i margini a oltre il 7% delle vendite. Nel corso dell’anno scorso, i rendimenti si attestavano al 2,5%. Per il prossimo anno, Forvia stima un fatturato di 28,5 miliardi di euro, con un margine operativo previsto tra il 5,6% e il 6,4%, basato su una produzione automobilistica “sostanzialmente stabile”. Alla fine dell’anno scorso, la società impiegava circa 75.500 lavoratori.