La Mitsubishi ASX, frutto dell’alleanza con la Renault nel 2023 e basata sulla piattaforma CMF-B, si presenta con un restyling che introduce un frontale ridisegnato e nuove tecnologie. Questo modello, nato circa quindici anni fa con varie opzioni di motorizzazione e trazione, ha goduto di un discreto successo di vendite prima di uscire di scena nel 2020. Tuttavia, grazie all’alleanza con Renault, l’ASX è tornata sul mercato nel 2023, consentendo ai giapponesi di rimarchiare le proprie vetture. Ora, dopo un anno, è il momento del restyling, seguendo l’esempio della Renault Captur.

Un nuovo design per Mitsubishi ASX

Il nuovo design della ASX si fa notare soprattutto nel frontale ridisegnato, con una nuova calandra a listelli cromati e fari più sottili e affusolati, regalando al veicolo un aspetto più incisivo pur mantenendo la base del progetto originale. Anche i cerchi in lega debuttano in nuove versioni da 17 o 18 pollici, mentre sul portellone posteriore si distingue la scritta “Mitsubishi” in caratteri maiuscoli.

Aggiornamento degli interni

Gli interni ricevono un aggiornamento significativo con una strumentazione digitale più ampia che può arrivare fino a 10 pollici, accompagnata da uno schermo dell’infotainment fino a 10,4 pollici, presente in tutte le versioni e con un nuovo sistema operativo basato su Google Automotive. Questo permette agli utenti di scaricare app da Play Store e usufruire di servizi come Amazon Prime e Google Maps integrato, sempre connesso alla rete per fornire informazioni sul traffico in tempo reale.

Aumentata la sicurezza

La sicurezza è stata potenziata in risposta alle nuove normative, con funzionalità come il riconoscimento dei limiti di velocità, il monitoraggio dell’attenzione del conducente, le telecamere a 360°, l’assistenza al parcheggio, l’avviso dell’angolo cieco, l’assistenza all’uscita dalla vettura e l’avviso di traffico trasversale posteriore.

La gamma ASX offre quattro versioni: Inform, Invite, Intense e Instyle, disponibili in cinque colori della carrozzeria con tetto a contrasto nero. Anche se i prezzi non sono stati ancora annunciati, si prevede che saranno in linea con quelli attuali e con quelli della Captur.