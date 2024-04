Presentata al Salone di Pechino 2024, la Volkswagen ID.Code è la nuova concept car elettrica che sta catturando l’attenzione degli appassionati di automotive. Questo SUV di cinque metri combina eleganza e tecnologia avanzata, proponendo un design pulito e aerodinamico tipico dei gran turismo, arricchito da un impianto fotovoltaico integrato nel suo tetto trasparente.

Volkswagen ID.Code, una concept car interattiva

La Volkswagen ID.Code non è solo un prototipo estetico ma incorpora anche tecnologie futuristiche. Il veicolo è equipaggiato con un sistema di guida autonoma di livello 4, permettendo manovre completamente automatizzate senza intervento umano. Un’altra caratteristica notevole è la sua capacità di interazione: l’auto può riconoscere le persone per strada e salutarle, creando un’esperienza unica e personale.

Il design esterno dell’ID.Code è arricchito da dettagli innovativi come le maniglie delle portiere “tattili”, integrate nei montanti della carrozzeria, e gli specchietti tradizionali sostituiti da telecamere compatte. I designer hanno anche installato una striscia luminosa continua sulla parte anteriore, che cambia colore in base alla situazione e alla modalità di guida. I fari anteriori, simili a “occhi 3D“, possono strizzare elettricamente per comunicare con i pedoni, una caratteristica che distingue la linea ID.

Interni futuristici

All’interno, l’ID.Code propone un ambiente che ricorda un salotto, con quattro sedili singoli rivestiti in tessuti ecologici e un ampio spazio dotato di un avanzato sistema di illuminazione e climatizzazione. Il volante, retrattile in modalità autonoma, e i sedili che possono ruotare di 180 gradi, trasformano l’interno del veicolo in un vero e proprio ambiente conviviale.

La tecnologia di bordo è altrettanto impressionante, con un infotainment che si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo e continua nelle portiere, affiancato da un head-up display con realtà aumentata. Questo sistema non solo migliora la navigazione ma arricchisce l’interazione tra auto e passeggeri.

Nella parte posteriore, simile a quella di una coupé, è presente una seconda striscia luminosa LED che, insieme a uno spoiler aerodinamico, conferisce all’auto un look distintivo. I finestrini laterali funzionano come display parzialmente trasparenti che possono mostrare informazioni utili come previsioni meteo o promemoria.

La Volkswagen ID.Code rappresenta una visione audace del futuro dell’automotive, combinando estetica, comfort e tecnologia in un unico pacchetto intrigante, con potenziale per arrivare sul mercato cinese in futuro.