La Giannini Spettacolo è la nuova creazione del famoso preparatore e carrozziere romano, Giannini, che ha svelato la sua ultima opera al pubblico presso l’atelier della ditta a Roma. Con una potenza di 250 CV, una velocità massima di 280 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, questa vettura promette emozioni forti e prestazioni straordinarie.

Giannini Spettacolo, un’edizione limitata

Il progetto della Spettacolo è nato dalla collaborazione tra Giannini e la società Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria del marchio. La produzione è affidata al Gruppo Maestri, che assemblerà ogni unità nell’ex stabilimento Pininfarina, situato tra Torino e Grugliasco. La produzione sarà limitata a soli 200 esemplari, tutti omologati come one-off.

Durante la presentazione, è stato rivelato che la Spettacolo sarà disponibile in tre varianti: “elegante”, “sportiva” e “race”. Queste opzioni sono pensate per chi possiede già una supercar e cerca un’aggiunta esclusiva al proprio garage. Il prezzo di partenza è fissato a 133 mila euro, riflettendo la cura e l’artigianalità del progetto.

Una moderna 500 Abarth

La Spettacolo è una rivisitazione profonda della moderna Fiat 500 Abarth, con un motore T-Jet da 1.4 litri che sviluppa 250 CV e 360 Nm di coppia. Gli interventi specifici su turbina e intercooler, insieme a una centralina realizzata ad hoc, migliorano ulteriormente le prestazioni della trasmissione MTA a cinque rapporti. È disponibile anche una versione con cambio manuale.

Le modifiche estetiche non passano inosservate: le carreggiate sono state allargate di 40 mm, le portiere a forbice e i grandi scarichi d’ispirazione motociclistica conferiscono un aspetto aggressivo. Le prese d’aria a griglia rivelano parzialmente il motore a quattro cilindri, mentre il posteriore adotta un’apertura a baule simile a quella della Fiat 500C. Particolare attenzione ai dettagli è evidente nei copricerchi in carbonio da 18″ sui cerchi anteriori da 17″, che si adattano alla flessione del pneumatico senza danneggiarlo.

Interni evocativi

All’interno, la Spettacolo offre dettagli “sartoriali” firmati Giannini, con sedili in pelle e battitacco personalizzati. Al posto del divanetto posteriore, sono stati installati due gusci monoscocca in carbonio dallo stile racing. Questa configurazione riflette la vocazione sportiva dell’auto, che segna il ritorno di Giannini nelle competizioni. La Spettacolo parteciperà infatti al campionato Time Attack Italia 2024 con il team Old School Garage, promettendo di lasciare il segno con le sue prestazioni eccezionali.