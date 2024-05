Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque, omaggio Lancia

Automobili Pininfarina ha curato in ogni minimo dettaglio una versione speciale della Battista, che è un giusto tributo alla Lancia Florida del 1955, un veicolo disegnato e amato da Battista “Pinin” Farina, il fondatore della carrozzeria piemontese. La Lancia Florida fu disegnata proprio da Battista “Pinin” Farina ed era nota come una scultura movente in grado di ispirare nuove prospettive di design. La Florida personale di Pinin, che si può ammirare nella Collezione Pininfarina SpA a Cambiano (Torino), è stata l’auto quotidiana del fondatore della Carrozzeria Pininfarina per tutta la sua carriera. La splendida hyper GT Battista Cinquantacinque rende omaggio a questo patrimonio unico.

Automobili Pininfarina Battista, un omaggio speciale

Gli esterni della Automobili Pininfarina Battista Cinquantacinque sono rifiniti con un’impeccabile vernice Blu Savoia Gloss, contrastata dal tetto Bianco Sestriere Gloss e completata dall’elegante pacchetto di gioielli anodizzati spazzolati. All’interno è rivestita in Mahagoni (pelle Poltrona Frau Heritage) su misura. La livrea e il nome Cinquantacinque rendono elegantemente omaggio alla classica e iconica Lancia Florida del 1955, disegnata dalla Carrozzeria Pininfarina.

Il modello Cinquantacinque presenta una serie di iscrizioni uniche che ne evidenziano l’eredità e la provenienza. La targhetta della portiera del passeggero e la parte inferiore dell’alettone posteriore attivo recano entrambe la firma “Cinquantacinque 55”.

L’auto nel dettaglio

Ogni Battista è spinta da quattro motori elettrici indipendenti e da una potente batteria agli ioni di litio da 120 kWh, che eroga 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. Questo avanzato gruppo propulsore assicura prestazioni entusiasmanti, come l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in 4,75 secondi, oltre a un’autonomia di guida confortevole fino a 476 km. La Battista Cinquantacinque farà il suo debutto pubblico a Tokyo, in Giappone, quando verrà presentata ai clienti della regione, insieme al partner retail SKY GROUP, nell’ambito della continua espansione globale di Automobili Pininfarina.

I clienti della regione potranno vedere da vicino la promessa di Automobili Pininfarina di “Auto da sogno. Made Real” di Automobili Pininfarina, offrendo un’esperienza personalizzata al cliente e assicurando che ogni veicolo artigianale che lascerà l’Atelier di Cambiano per il Giappone sarà un’espressione unica della personalità di ciascun cliente.

La visione di Automobili Pininfarina

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Questa è stata un’opportunità davvero speciale e unica per disegnare una vettura che rende omaggio al patrimonio della Pininfarina SpA. La combinazione di colori della Battista Cinquantacinque è incredibile e dimostra la visione che Battista Farina aveva quando disegnò la Lancia Florida nei primi anni Cinquanta. Non solo, ma quello stesso modello mi ha aiutato a creare il concetto di design PURA Vision, un veicolo davvero unico che definisce il modello per i futuri modelli di Automobili Pininfarina“.

La berlina Lancia Florida non solo ha ispirato la Cinquantacinque Battista, ma anche alcuni degli elementi chiave del design concept PURA Vision, un veicolo che costituisce la base per tutti i futuri modelli di Automobili Pininfarina. La berlina degli anni ’50 ha gli sportelli ad apertura posteriore e non ha il montante B, che si traducono direttamente nelle Lounge Doors della PURA Vision. Esse si incernierano drasticamente verso l’alto e, in combinazione con l’apertura senza montanti e gli sportelli posteriori incernierati, offrono un accesso illimitato agli spaziosi posti a sedere 2+2 del progetto.