La Honda NSX di Senna finisce all’asta, prezzo elevatissimo

In vendita la Honda NSX che fu di Ayrton Senna. Un prezzo da urlo per un esemplare del 1991 con relativamente pochi chilometri

Il nome di Ayrton Senna è uno di quelli che illumina gli appassionati di quattro ruote di tutto il mondo. In molti si ricordano quel leggendario filmato di Ayrton intento a guidare la supercar Honda NSX, con mocassino e calzino bianco, sul tracciato di Suzuka. Un pezzo indelebile della leggenda di Ayrton. Bene quella spettacolare macchina è attualmente una delle portate principali di Autrader.co.uk.

La Honda NSX di Ayrton

L’auto in vendita presso il rivenditore britannico è rossa con il tetto e i montanti tinti di nero, ed è stata costruita nel 1991. Ha sulle spalle circa 39.000 miglia, poco più di 67.000 km. Dalle foto lo stato di conservazione sembra eccellente, sia per quanto riguarda gli esterni che per l’abitacolo. Il prezzo richiesto per questa fiammante fuoriserie dei primi anni Novanta, è di gran lunga maggiore a quello richiesto normalmente, che si aggira intorno ai 90.000 euro. Qui il fattore Senna incide non poco.

Infatti, per la NSX dell’ex pilota brasiliano la richiesta è di 500 mila sterline che, in euro, risultato poco più di 580 mila euro. Un prezzo al di sopra di quanto servirebbe per mettere in garage una supercar moderna di un brand di punta e con una potenza che va netta al di sopra dei “pochi” 274 CV che si trovano sotto al cofano della NSX. Tuttavia, l’essere appartenuta ad una leggenda rende questo esemplare unico nel suo genere.

Sotto lo sguardo di Senna

Ayrton Senna contribuì nella messa a punto della NSX. Il brasiliano diede le dritte ideali per irrigidire il telaio e fornì le informazioni utili per garantire a questa supercar un piacere di guida unico, nel quale anche il comfort non veniva sacrificato in nome della velocità, grazie a delle sospensioni regolate ad hoc. In sostanza, non era necessario essere Senna per tirare fuori il meglio da questa furia giapponese, il suo comportamento su strada (e in pista) era schietto e confidenziale. La supercar di Honda è stata longeva, perché ha terminato la sua corsa nel 2005, dopo quindici anni di carriera e un restyling (del 2002) che gli ha tolto i mitici fari a scomparsa.