Alpine Alpenglow Hy4, la nuova auto a idrogeno

Sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Parigi del 2022, Alpine ha presentato la concept Alpenglow, un vero e proprio manifesto delle future direzioni del marchio in materia di design e innovazione sostenibile, la “madre di tutte le future Alpine”. Questo modello capostipite incarnava la ricerca in corso del marchio sui motori a combustione alimentati a idrogeno per le auto sportive, con un potenziale di alte prestazioni sia su strada che nelle competizioni, in linea con gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del marchio. Alpine è quindi pronta ad affrontare eventuali cambiamenti nelle normative future. Oggi, Alpine Alpenglow Hy4 non è più solo una concept car, ma è diventata un vero e proprio laboratorio progettato come auto da corsa, con la sua monoscocca in carbonio e il motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri che sviluppa 340 CV.

La presentazione internazionale della Alpine Alpenglow Hy4

Dopo una presentazione all’interno del circuito il 10 maggio, Alpine Alpenglow Hy4 farà il suo debutto pubblico l’11 maggio 2024 davanti alla TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps Endurance Race (FIA WEC) e ai suoi oltre 70.000 spettatori. Sarà l’occasione perfetta per dimostrare agli appassionati di motorsport come un motore a combustione interna alimentato a idrogeno perpetui i suoni e le vibrazioni che sono gli aspetti emotivi di un’auto da corsa.

La sensazione è intensificata dal design molto spettacolare di Alpine Alpenglow Hy4, che in questa versione è ulteriormente migliorato. Alpine Alpenglow Hy4 effettuerà anche dei giri dimostrativi durante la 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans, il 14 e 15 giugno 2024. Il significato del nome Alpenglow assume un significato assoluto con questo laboratorio di rotolamento: il fenomeno ottico che proietta una luce incandescente sulle montagne prima dell’alba simboleggia perfettamente l’alba di un nuovo mondo.

I punti salienti

La soluzione dell’idrogeno viene presa in considerazione in vari modi in tutto il Gruppo Renault, contribuendo agli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050.

Con HYVIA (una joint venture con Plug), il Gruppo Renault offre un ecosistema completo e unico che comprende veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile, stazioni di ricarica a idrogeno, finanziamento delle flotte e servizi di manutenzione.

Il Gruppo Renault sta inoltre sviluppando motori a combustione di idrogeno per usi commerciali extraurbani ad alta potenza e per scopi specifici più sportivi.

Il marchio Renault sta inoltre sviluppando una tecnologia ibrida che combina un motore elettrico con un range extender a idrogeno alimentato da una cella a combustibile.

Alpine crede fermamente nel ruolo del motorsport come acceleratore dello sviluppo delle future tecnologie di mobilità. Il motore a combustione interna alimentato a idrogeno è una soluzione estremamente promettente per le corse e l'uso su strada. Oltre alla versione a idrogeno di Alpenglow, Alpine si sta preparando a vivere momenti esaltanti con il lancio di sette nuovi modelli elettrici da qui al 2030, a partire da quest'anno con la A290, la sua city car sportiva e il primo modello elettrico dell'Alpine Dream Garage.

Bruno Famin, vicepresidente Alpine Motorsports, ha detto: “Nell’ambito della nostra partecipazione attiva alla decarbonizzazione degli sport motoristici, vediamo il motore a combustione interna a idrogeno come una soluzione estremamente promettente. Sappiamo che l’idrogeno sarà un passo essenziale per la decarbonizzazione delle prossime generazioni di auto Endurance e potrebbe esserlo anche per le auto di Formula 1, in particolare passando all’accumulo di liquidi per una maggiore compattezza e prestazioni. Il prototipo Alpenglow lo dimostra perfettamente, un vero e proprio laboratorio tecnologico per lo sviluppo dei motori a idrogeno di domani“.