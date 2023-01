Alpine A110 R VS Porsche Cayman GT4 RS: il confronto

L’Alpine A110 R è da poco arrivata in società e già trova una concorrente particolarmente tosta ad aspettarla. Si tratta della Porsche 718 Cayman GT4 RS, altrettanto estrema e pronta a sfidarla in pista.

A110 R e Cayman GT4 RS: peso contenuto contro potenza

L’Alpine A110 R ha debuttato sul mercato rappresentando la variante più estrema della famiglia Alpine. Il motore non è cresciuto in potenza, ma il peso è sceso di oltre 30 kg rispetto alla A110 S, fino a toccare quota 1.082 kg. Una cura dimagrante a base di carbonio per diversi elementi della carrozzeria, compresi il cofano motore ed il lunotto, che adesso rappresenta un’estensione del tetto. Sono stati realizzati in carbonio anche i cerchi, e persino la struttura dei sedili. Cofano in carbonio ed altri dettagli con lo stesso materiale fanno bella mostra di sé anche sulla Porsche Cayman GT4, che però pesa più di 1.400 kg. In compenso sfoggia un motore 4.0 sei cilindri boxer aspirato da 500 CV.

Ali e assetto per volare in pista

Sia l’Alpine A110 R che la Porsche 718 Cayman GT4 RS hanno una carico aerodinamico importante. Quello della sportiva francese è cresciuto fino a 110 kg sul posteriore, mentre la tedesca l’ha incrementato di circa il 25% rispetto alla GT4. Merito di una nuova ala posteriore e di un assetto abbassato di 30 mm rispetto alla Cayman da cui deriva. Anche l’Alpine A110 R è più bassa della sorella più incline all’utilizzo stradale, precisamente di 20 mm. Si tratta di valori destinati all’uso in pista, proprio quello che prediligono.

Prestazioni degne di nota

La Alpine A110 R, con il suo piccolo 1.8 turbo da 300 CV sceglie un motore compatto e con una grande ripresa dai bassi regimi. La Porsche 718 Cayman GT4 RS sfoggia il flat six da 4 litri aspirato preso in prestito dalla 911 GT3 che eroga 80 CV in più rispetto al cuore della Cayman GT4, per un totale di 500 CV. Con questa cavalleria la velocità massima è di ben 315 km/h, contro i 285 km/h dell’Alpine, ma la francese è più vicina nello scatto da 0 a 100 km/h. Infatti, il traguardo velocistico viene raggiunto in 3,4 secondi dalla Cayman GT4 RS, mentre la A110 R impiega 3,9 secondi.

Prezzi vicini con l’edizione Fernando Alonso dell’Alpine A110 R

L’Alpine A110 R ha una costo di 107.000 euro, mentre la versione dedicata a Fernando Alonso, sale di prezzo fino a 148.000 euro, una cifra praticamente analoga ai 150.000 euro della Porsche 718 Cayman GT4 RS. Leggerezza o potenza? La scelta è solo per intenditori.