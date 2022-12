Alpine A110 R: prezzo da 107.000 euro per la più sportiva

L’Alpine A110 R è ordinabile in concessionaria, ma per chi vuole di più c’è un’edizione limitata a 32 esemplari dedicata a Fernando Alonso.

La sportivissima Alpine A110 R arriva in Italia, infatti adesso è possibile ordinarla a un prezzo sicuramente non alla portata di tutte le tasche: 107.000 euro. Può essere anche ordinata la versione esclusiva “Fernando Alonso”, edizione speciale della sportiva francese, che omaggia il campione spagnolo della F1. La casa automobilistica indica che tutti coloro che l’avevano preordinata, adesso possono confermare l’ordine. Questi clienti avranno anche la priorità sulle consegne che inizieranno nella primavera 2023.

Colori e optional

Di serie la Alpine A110 R viene offerta in colore nero profondo ma si può avere anche in altre colorazioni con prezzi da 860 a 6.100 euro. Le pinze dei freni Brembo sono di colore rosso ma con altri 400 euro è possibile averle nelle tinte Blu Alpine, Giallo, Oro Vivace e Grigio Chiaro. Gli optional sono davvero pochi e si limitano al Pack Storage, ai retrovisori elettrici riscaldabili e ripiegabili e alla rimozione del portaoggetti anteriore. Studiata per fendere l’aria

L’aerodinamica è stata sviluppata in modo scrupoloso grazie a un meticoloso lavoro in galleria del vento. L’A110 R possiede un carico aerodinamico posteriore superiore a quello dell’A110 S Kit Aero, con un miglioramento di 29 kg alla massima velocità. I tecnici transalpini da una parte sono riusciti ad aumentare il carico, mentre dall’altra a ridurre del 5% la resistenza aerodinamica. Il peso, invece, è stato ridotto a 1.082 kg, ben 34 kg in meno dell’A110 S.

Il risultato è stato possibile mediante l’uso della fibra di carbonio sia per l’esterno che per gli interni. Il motore è un 4 cilindri turbo di 1,8 litri abbinato ad una trasmissione automatica a 7 rapporti a doppia frizione. A disposizione ci sono 300 CV con 340 Nm di coppia. La trazione è naturalmente posteriore.

Alpine A110 R by Fernando Alonso

Le prestazioni sono di tutto rispetto, perché la velocità massima è di 285 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 3,9 secondi. L’impianto frenante della Brembo è composto da dischi bi-materiale, con un diametro di 320 mm all’anteriore e al posteriore. Per i più interessanti c’è la versione “Fernando Alonso” che sarà prodotta in soli 32 esemplari (il numero delle vittorie del pilota in F1) e ha alcuni dettagli dedicati. Ai clienti sarà offerto pure un casco con l’autografo del pilota.