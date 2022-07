Alpine A110 E-Ternité: nuovo concept elettrico

In occasione del GP di Francia di Formula 1 che si disputerà sul circuito Paul Ricard, ci sarà spazio anche per la presentazione di una vettura che anticiperà il futuro di un prestigioso brand transalpino, presente come scuderia anche nel Circus. Stiamo parlando dell’Alpine A110 E-Ternité, che sarà proposta in versione concept completamente elettrica. Un cambio radicale rispetto a quanto fatto vedere oggi con la sportiva coupé a motore termico.

Uno sguardo al futuro

Alpine guarda quindi al futuro, pur rimanendo coerente con sé stessa e con la sua tradizione, tanto che la A110 E-Ternité ha come obiettivo quello di eguagliare le prestazioni, l’assetto e la dinamicità dell’attuale versione termica in commercio. I progettisti hanno, però, aggiunto qualche dettaglio interessante per diversificare un po’ la propria opera. Il più evidente è il passaggio da coupé a cabriolet. L’Alpine, adesso, è dotata di un tetto realizzato in fibra di carbonio riciclata che può essere tolto per avere un’esperienza di guida, e sensoriale, ancora più intensa.

Materiali leggeri

Un altro obiettivo degli ingegneri francesi, è stato di ridurre il peso della A110 E-Ternité utilizzando pannelli più leggeri. Alcune sezioni, ad esempio, sono realizzate in lino fornito dall’azienda Terre de Lin, che si trova nei pressi dell’impianto Alpine di Dieppe, in Normandia. Secondo la Casa, questo materiale fornisce la stessa rigidità della fibra di carbonio e un miglior comfort acustico. Completamente nuovo anche il sistema multimediale insieme all’impianto audio composto da 8 altoparlanti e da un subwoofer.

Alpine A110 E-Ternité: il powertrain

Sotto al cofano abbiamo la stessa batteria che troviamo sulla Renault Megane E-Tech. Ovviamente i moduli sono stati cambiati per adattarli al meglio alla struttura e alla conformazione dell’Alpine, anche per ottenere un perfetto bilanciamento dei pesi. Alla fine sulla bilancia la versione elettrica pesa 258 kg in più dell’attuale termica.

Il concept E-Ternité ha performance paragonabili a quella termica, grazie a una potenza di 242 CV e 300 Nm: accelerazione 0-100 km/h di 4,5 secondi e velocità massima di 250 km/h. L’autonomia è di 420 km. Rispetto alla versione termica non c’è più il cambio automatico a 7 rapporti, ma un doppia frizione molto fluido e rapido.