Alpine A110 R: massima espressione di sportività

Alpine è un Brand che punta forte sulle emozioni di guida, sul sentimento più puro che lega chi si siede al volante e la sua auto. Si innesta fra i due un legame che trasforma uomo e macchina in un connubio perfetto. Il tutto è votato alle prestazioni, al divertimento e al feeling con l’asfalto. La Casa francese guarda anche alla tradizione, al passato che è stato ispirazione per creare un’auto che continua a stupire e a colpire. L’Alpine A110 R è l’ultima nata, una versione che rappresenta il massimo della sportività in salsa transalpina.

Riduzione del peso

L’A110 R si caratterizza, prima di tutto, per un sostanzioso lavoro di riduzione del peso, che ha permesso di avere sulla bilancia un peso finale che arriva a 1.082 kg, ben 34 kg in meno rispetto all’A110 S. L’aerodinamica è un’altra componente che è stata rivista e rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110, alcuni elementi come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisitati, diventando dedicati.

Telaio messo a punto

Il telaio è stato, a sua volta, oggetto di una messa a punto esclusiva, mentre il motore 1,8 litri da 300 cv e l’impostazione corsaiola che si respira nell’abitacolo, innalzano l’idea di radicalità utile per avere un’esperienza di guida ancora più intensa. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, la nuova Alpine A110 R raggiunge un livello di performance incredibili. Grazie all’impegno della Marca nelle competizioni, può contare a livello di progettazione sulle competenze di massimo livello del motorsport e dimostrarsi più che mai pronta a lanciare la sfida al tempo su tutti i circuiti.

Alpine A110 R: sbarco a novembre

Prodotta in Francia, presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, inaugura un nuovo capitolo delle specifiche della Marca in termini di sportività. La nuovo A110 R sarà ordinabile a partire da novembre 2022.