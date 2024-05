Dal 1947, la Ferrari ha sempre rappresentato un simbolo di eccellenza nel mondo dell’automobilismo grazie al suo caratteristico motore V12 aspirato, una tradizione che trova nuova espressione nella Ferrari 12Cilindri. Presentata recentemente a Miami Beach per celebrare il 70° anniversario della Ferrari negli Stati Uniti, la Ferrari 12Cilindri si posiziona come una naturale evoluzione della filosofia di potenza e prestazione che ha contraddistinto il marchio sin dai suoi esordi.

La nuova berlinetta s’ispira alle Gran Turismo degli anni ’50 e ’60, combinando l’eleganza e la sportività con innovazioni significative. Questo modello rappresenta il progresso del leggendario motore V12, evolvendo in termini di potenza e design senza mai allontanarsi dai principi fondamentali del DNA Ferrari.

Ferrari 12Cilindri, prestazioni senza compromessi

Il cuore pulsante della Ferrari 12Cilindri è il suo motore V12, che eroga impressionanti 830 cavalli di potenza e raggiunge un regime massimo di 9.500 giri/min. Questa unità propulsiva non solo offre una risposta immediata all’acceleratore grazie alla disponibilità dell’80% della coppia a partire da soli 2.500 giri/min, ma promette anche un’accelerazione che aumenta continuamente, regalando un’esperienza di guida senza eguali.

La tecnologia si fonde con la tradizione in ogni componente del motore, che include bielle in titanio e pistoni in una lega leggera per massimizzare la performance e minimizzare il peso. Inoltre, l’adozione di soluzioni innovative come il rivestimento in diamond-like carbon (DLC) riduce l’attrito e ottimizza il rendimento meccanico.

Un design che sfida il tempo

L’aspetto estetico della 12Cilindri è tanto importante quanto le sue prestazioni. Il design si caratterizza per linee semplici e armoniche che comunicano sportività e classe. Il cofango ad apertura invertita e i doppi terminali di scarico riflettono l’estetica tipica delle Ferrari a dodici cilindri, mentre l’adozione dell’aerodinamica attiva mira a ottimizzare le performance.

Il lavoro del team di Flavio Manzoni al Centro Stile Ferrari ha introdotto un linguaggio visivo più sofisticato, che si discosta dai modelli precedenti per una maggiore coerenza stilistica e una pulizia delle linee che rende ogni dettaglio un integrazione perfetta dell’insieme.

Innovazione e comfort interni

Internamente, la Ferrari 12Cilindri offre un ambiente lussuoso e confortevole, ideale per viaggi di lunga durata. Materiali di pregio e un design attento massimizzano la sensazione di spazio e luminosità, evidenziata da un tetto in vetro e display avanzati che arricchiscono l’esperienza di guida sia per il pilota sia per il passeggero.

Destinata a pochi

La Ferrari 12Cilindri non è solo un simbolo di lusso o un capolavoro di ingegneria; è un tributo alla storia di una delle case automobilistiche più iconiche al mondo. Destinata a coloro che cercano un’esperienza di guida pura e appassionata, questa vettura continua a incarnare l’essenza del Cavallino Rampante, promettendo di portare con sé una nuova era di innovazione e eccellenza per Ferrari. Con una produzione limitata, la 12Cilindri rappresenta non solo un investimento in un pezzo di storia dell’automobilismo, ma anche l’acquisto di un’esperienza esclusiva, destinata a rimanere impressa nella memoria di ogni appassionato.