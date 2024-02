Skoda Octavia 2024: la bestseller del brand si rinnova

Svelata la Skoda Octavia 2024: ecco cosa cambia per il celebre modello della casa automobilistica ceca

Da quando è stata lanciata nel 1996, la Skoda Octavia è stata uno dei best-seller della Casa ceca. Con quattro generazioni e oltre sette milioni di unità vendute, è un record che i dirigenti della casa di Mladá Boleslav non intendono abbandonare in alcun modo. Il recente restyling è la perfetta dimostrazione di questo impegno.

La Skoda Octavia 2024 si distingue per un design che supera i tradizionali canoni stilistici del marchio, rendendola unica rispetto agli altri modelli della gamma Skoda, soprattutto nella parte anteriore. I suoi fari sono diventati più sottili e presentano un’appendice tra i due proiettori principali con tecnologia Full LED, che include, su richiesta, i proiettori a matrice, insieme a una nuova firma luminosa nella parte superiore.

La Skoda Octavia 2024 presenta una griglia del radiatore ridisegnata, insieme a due paraurti rinnovati. Il paraurti anteriore è caratterizzato da una griglia a diamante che si estende da un’estremità all’altra, con aperture verticali che dirigono il flusso d’aria verso le ruote. I parafanghi sono stati aumentati di nove millimetri, portando la lunghezza complessiva del veicolo a 4.698 millimetri.

Nella parte posteriore, la Skoda Octavia 2024 presenta luci a LED, che includono indicatori di direzione dinamici e animazioni coordinate con i fari anteriori Matrix LED. L’emblema del marchio è stato sostituito dal nome con un design più piatto. Le novità esterne si completano con il nuovo design dei cerchi in lega.

La nuova Skoda Octavia ha portato l’interno a un livello più simile alle nuove Superb e Kodiaq. La tecnologia è stata integrata nella compatta cinque porte con un quadro strumenti digitale da 10 pollici e uno schermo touch per il sistema multimediale che raggiunge i 13 pollici.

Skoda ha introdotto una nuova piattaforma che incorpora l’intelligenza artificiale di ChatGPT nell’assistente vocale Laura. Inoltre, sono state aggiunte nuove porte USB-C con una potenza di 45 W per caricare i dispositivi mobili. La plancia è stata riprogettata con uno stile più sofisticato ed elegante.

L’offerta meccanica della Skoda Octavia 2024 è completa e variegata, con sette opzioni progettate per garantire prestazioni ottimali riducendo al contempo consumi ed emissioni. Il marchio propone due motori base, sia a benzina che diesel, arricchiti dalla tecnologia MHEV da 48 V sul motore benzina 1.5 TSI, disponibile esclusivamente con cambio automatico DSG.

Nella versione diesel, Skoda ha incrementato la pressione di iniezione a 2.200 bar, mentre il turbo a geometria variabile offre una maggiore potenza su un range di regimi motore più ampio. Inoltre, è stato aggiunto un secondo catalizzatore SCR, consentendo la doppia iniezione di AdBlue per una riduzione più efficace delle emissioni. La nuova Skoda Octavia sarà disponibile presso le concessionarie alla fine della primavera, prevista per l’inizio di giugno, quindi non manca molto prima di scoprire ulteriori dettagli sulle caratteristiche e i prezzi.