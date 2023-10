Skoda, Klaus Zellmer: ‘Le concessionarie sono il nostro volto davanti ai clienti’

Skoda ha registrato una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno, evidenziando risultati positivi in tutti gli indicatori finanziari chiave. L’utile operativo del costruttore ceco è ammontato a 1,26 miliardi di euro, registrando un incremento del 47,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con il rendimento sulle vendite che è aumentato al 6,4% (2022: 5,6%).

Il successo delle vendite della gamma Skoda Enyaq completamente elettrica ha rappresentato un contributo fondamentale a questa tendenza positiva. A livello globale, il produttore ceco ha consegnato 642.200 veicoli durante questo periodo.

Allo stesso tempo, sta portando avanti il suo piano di internazionalizzazione: in qualità di leader strategico del Brand Group Core del Gruppo Volkswagen in ASEAN, Skoda ha compiuto il primo passo significativo a settembre, entrando nel mercato vietnamita, considerato una porta di accesso a tutta la regione.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Klaus Zellmer, CEO di Skoda, ha sottolineato l’importanza del lavoro dedicato e persistente del team di Skoda, compresa l’organizzazione dei concessionari, che rappresenta il volto del marchio nei confronti dei clienti.

“Il trend solido nei primi nove mesi del 2023 è il risultato del lavoro dedicato e persistente del nostro team Skoda, compresa la nostra organizzazione di concessionari che è il volto del nostro marchio per i clienti. Grazie a questa performance e al nostro solido modello di business, Skoda Auto continua a navigare un corso di successo”, ha detto Zellmer.

Holger Peters, membro del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto responsabile per le finanze, IT e questioni legali, ha evidenziato il consolidamento delle catene di approvvigionamento nel corso dei primi tre trimestri dell’anno e l’investimento di oltre 500 milioni di euro in attività tangibili, come gli aggiornamenti periodici dell’infrastruttura IT, ponendo le basi per le prossime offerte digitali del brand.

“Ci siamo concentrati anche sull’ampliamento del nostro portafoglio di veicoli elettrici per soddisfare le esigenze dei clienti e intensificare le nostre iniziative di sostenibilità”, ha precisato Peters.

Martin Jahn, membro del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto responsabile delle vendite e del marketing, ha sottolineato l’attrattiva globale della gamma moderna di modelli del marchio ceco, con una particolare menzione per la serie Enyaq, le cui consegne sono aumentate del 47,6% rispetto all’anno precedente.

“Le vendite di Kodiaq e Superb sono anch’esse aumentate e la prossima generazione di questi modelli aggiungerà un altro capitolo alla loro storia di successo”, ha affermato Jahn.

Oltre 640.000 esemplari venduti nei primi nove mesi del 2023

La forte performance di Skoda è evidente anche nell’aumento dell’utile operativo e dal successo delle vendite della serie Enyaq, che ha guadagnato una notevole trazione in paesi come Repubblica Ceca, Slovacchia, Finlandia, Austria e Svizzera, dove si è classificata tra le prime tre auto elettriche più vendute tra gennaio e agosto 2023.

Le consegne globali di Skoda hanno raggiunto un totale di 642.200 esemplari, registrando un incremento annuo di 97.700 unità. Con 145.000 unità vendute, la Skoda Octavia continua a essere la best-seller dell’azienda, rappresentando oltre un quinto delle consegne globali totali. Altri modelli, come Fabia, Kamiq, Kodiaq e Karoq, hanno registrato anch’essi una forte domanda.

Skoda sta gradualmente ampliando la sua presenza e rafforzando le operazioni internazionali. L’ingresso nel mercato vietnamita a settembre è stato una mossa strategica per sfruttare il potenziale della regione ASEAN.

Inizialmente, le vendite in Vietnam si concentreranno su Karoq e Kodiaq. Sebbene queste vendite si rifletteranno gradualmente sui risultati, il costruttore ceco prevede un potenziale di vendita di oltre 40.000 unità all’anno dopo il 2030, vedendo il paese come una porta d’accesso alla regione ASEAN, per la quale ha assunto la responsabilità strategica all’interno del Brand Group Core del Gruppo Volkswagen.