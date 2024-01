Audi Q7 restyling: ecco le novità

Audi ha rivelato un nuovo restyling per il SUV Q7. L’attuale generazione di Audi Q7 è stata lanciata nel 2015. Da allora, il SUV del produttore tedesco ha ricevuto un restyling nel 2019, e ora lo stesso modello riceve un secondo aggiornamento di questo tipo. Il nuovo Audi Q7 restyling porta con sé un frontale rivisto, dove possiamo vedere una griglia ancora più grande. Anche il paraurti ha un nuovo design, particolarmente visibile grazie alle nuove prese d’aria.

Prime immagini di Audi Q7 restyling

I fari sono stati sottilmente rivisitati e ora incorporano la tecnologia laser LED HD Matrix, disponibile come optional al momento del lancio. La firma luminosa dei fari sarà personalizzabile secondo le preferenze del conducente. Questa personalizzazione si estenderà anche alle luci diurne, che presenteranno una firma luminosa adattabile, così come le luci posteriori a LED. Audi Q7 restyling è ora offerta in tre nuovi colori: Ascari Blue, Sakhir Gold e Chilli Red. Di serie, il modello è equipaggiato con cerchi da 19 pollici, ma sono altresì disponibili cerchi di nuovo design in varie misure, comprese tra 20 e 22 pollici.

All’interno dell’abitacolo, il modello presenta ora cuciture a contrasto di serie, con la possibilità di scegliere tra fino a 9 diverse finiture decorative disponibili come optional. Per la prima volta, il sistema multimediale dell’Audi Q7 restyling offre il supporto per applicazioni di terzi come Spotify. Inoltre, i nuovi avvisi relativi ai sistemi di sicurezza avanzati saranno visualizzati sul quadro strumenti digitale.

Il modello è disponibile con un motore diesel da 3,0 litri nelle versioni da 228 o 282 cavalli. In alternativa, è presente un motore a benzina V6 da 335 cavalli, e una potente unità V8 bi-turbo da 4,0 litri che eroga 500 cavalli, presente nella versione SQ7. La rinnovata Audi Q7 sarà disponibile sul mercato europeo a partire dal primo trimestre di quest’anno.