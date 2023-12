Audi pubblica Electrikhana 2, l’ultimo video realizzato assieme a Ken Block

Per l’ultimo episodio della serie, l’Audi S1 Hoonitron è stata perfezionata

In un tributo commovente al compianto Ken Block, figura leggendaria nel mondo del drifting, i fan hanno l’opportunità di assistere a una delle sue ultime e straordinarie esibizioni. Il pilota americano, scomparso tragicamente a 55 anni a seguito di un incidente in motoslitta, viene celebrato nell’ultimo episodio della serie video Electrikhana.

La famiglia di Block ha scelto di condividere questo lavoro postumo per onorarne la memoria, offrendo agli ammiratori una visione finale delle sue acrobazie mozzafiato. Il centro di questa performance è la rivoluzionaria Audi S1 Hoonitron, un prototipo elettrico sviluppato con maestria da Audi Sport.

Questo veicolo pionieristico, progettato nella sede Audi di Neckarsulm (Germania), si distingue per la sua scocca in carbonio e per il sistema di trazione integrale elettrico. Con due motori elettrici posizionati su ciascun assale, la S1 Hoonitron riesce a sviluppare una potenza di 680 CV e una coppia massima di 640 Nm. Tali specifiche tecniche permettono al prototipo di eseguire donut a 150 km/h partendo da fermo e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h (limitata).

Il secondo episodio della serie è stato registrato a Città del Messico

Dopo le riprese del primo episodio di Electrikhana ad agosto 2022, Audi ha lavorato a stretto contatto con Ken Block per migliorare ulteriormente l’EV. Questo processo ha portato a una riduzione del peso totale dell’auto e a un affinamento nella distribuzione del peso, oltre alla simulazione dinamica del cambio marcia.

Nel suo primo episodio, Ken Block ha attraversato Las Vegas al volante dell’Audi S1 Hoonitron, catturando l’attenzione di oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo. Il secondo episodio, denominato Electrikhana 2, è stato girato a Città del Messico.

Uno degli aspetti più sorprendenti di Electrikhana 2 è una scena in cui il prototipo completamente elettrico di Audi utilizza un trucco tecnico unico: avantreno e retrotreno generano trazione in direzioni opposte, creando una spettacolare nuvola bianca di fumo dagli pneumatici.

Questa performance, che solo un veicolo elettrico come l’Audi S1 Hoonitron può offrire, rimane un tributo indimenticabile all’arte e all’audacia di Ken Block.