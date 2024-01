Nuova Lancia Ypsilon: avvistata a Milano

Nuova Lancia Ypsilon sta per essere svelata e i preparativi per l’evento sono già in corso a Milano. La nuova vettura è al centro di una sessione di riprese video, e le prime immagini, quasi ufficiali, sono in circolazione sul web, con Ansa che ha pubblicato per prima gli scatti. Queste foto forniscono ulteriori dettagli sui particolari rilasciati da Lancia riguardo al design della nuova generazione del celebre modello che da il via ad una nuova era per Lancia che poi proseguirà con le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta.

A Milano prima immagine senza veli della nuova Lancia Ypsilon

Dalla foto diffusa emerge chiaramente la forma della carrozzeria della nuova Lancia Ypsilon 2024, con un profilo spiovente all’indietro, una porta posteriore caratterizzata dalla maniglia incassata nel montante e un diffusore aerodinamico posteriore dal design molto sportivo. Questa vettura debutterà come full electric con una serie limitata a 1906 esemplari “by Cassina”, sfruttando design e materiali sviluppati in collaborazione con il famoso brand di arredamento.

La piattaforma a batterie è in linea con quella già utilizzata da Stellantis per le sue vetture elettriche, con una batteria da 54 kWh e trazione anteriore. Dopo le immagini trapelate in cui la nuova Lancia Ypsilon in fase di prova è stata recuperata da un fiume vicino a Sochaux, dunque assistiamo a un nuovo avvistamento di un progetto destinato a ridare slancio a un marchio storico, che finalmente a partire dalla metà del prossimo anno tornerà in Europa dando il via al suo rinascimento.