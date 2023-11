Lancia: è online il primo episodio della docu-serie dedicata alla sua rinascita

Attendiamo il 27 novembre, giorno in cui verrà annunciata una novità molto importante

Lancia si appresta a celebrare un momento importante della sua storia il 27 novembre, giorno che segnerà un nuovo capitolo nel suo Rinascimento. In questa occasione, il produttore torinese presenta la docu-serie “Lancia. La storia di una rinascita”, suddivisa in tre episodi.

Narrata dal CEO Luca Napolitano, ogni puntata si snoda attraverso un percorso che intreccia il passato glorioso del brand con le sue ambizioni future. Napolitano descrive Lancia come un marchio “Progressive Classic”: progressivo per l’incessante ricerca dell’innovazione e classico per il profondo legame con una tradizione secolare.

Questa fusione tra passato e futuro si riflette nelle vetture Lancia, dove comfort, tecnologia, prestazioni e stile si fondono, creando un’esperienza di guida che ricorda la sensualità di una casa italiana ben curata.

Il primo episodio è stato girato a Torino

Il primo episodio della serie, girato a Torino, si svolge tra il Centro Stile e l’Heritage Hub di Stellantis, luoghi che incarnano l’anima storica e innovativa del marchio. Qui, Roberto Giolito – capo di Stellantis Heritage e designer molto famoso a livello mondiale – discute l’eredità storica del marchio insieme all’ad, sottolineando come questa costituisca un elemento fondamentale del DNA di Lancia.

Attraverso questa serie, gli spettatori possono esplorare le icone del brand, modelli storici che hanno segnato il marchio e continuano a vivere nella memoria degli appassionati. Le vetture dell’azienda sono presentate come espressioni di un “home feeling” autentico, con un design ispirato all’architettura italiana e dei materiali sostenibili, offrendo un equilibrio tra eredità e innovazione.

La serie mette in luce l’artigianalità del brand, mostrando come Lancia abbia sempre messo l’accento sulla sensorialità nel design delle sue auto, dai materiali ai colori, dalla luce alle forme. Emerge un percorso coerente basato su forti valori di innovazione e design senza tempo.

“Lancia. La storia di una rinascita” è dunque più che una semplice docu-serie, ma un viaggio verso il rinnovamento della storica casa automobilistica torinese, un invito a scoprire come stia reinventando la tradizione per definire un nuovo concetto di auto, coniugando accoglienza e raffinatezza.