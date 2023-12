Suzuki parteciperà al Salone di Tokyo 2024 con tre nuovi concept [FOTO]

Nel contesto del Salone di Tokyo 2024 (12-14 gennaio), Suzuki emerge come uno dei protagonisti grazie al lancio di alcuni concept innovativi e interessanti. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le creazioni più attese: la Swift Cool Yellow Rev Concept, il Super Carry Mountain Trail Concept e lo Spacia Papa Boku Kitchen Concept.

Innanzitutto, la Suzuki Swift Cool Yellow Rev Concept si distingue come una versione personalizzata dell’iconica Swift. Caratterizzato dalla vivace colorazione Cool Yellow Metallic, questo concept vanta grafiche “Swift” sui lati, inserti in grigio scuro, delle coperture per i fari e dei cerchi in lega neri.

Passando al Suzuki Super Carry Mountain Trail Concept, questo rappresenta probabilmente la variante più robusta e adatta all’off-road del kei truck. Verniciato in giallo dorato con accenti neri a contrasto sulla carrozzeria, la concept car presenta portiere e cassone sostituiti da tubi metallici neri, oltre a una struttura esoscheletrica per proteggere frontale, montanti e tetto.

Elementi distintivi includono portapacchi con barra a LED, cerchi con bloccaggio centrale e pneumatici all-terrain, ruota di scorta di dimensioni standard e piastra metallica sotto il paraurti anteriore.

Infine, abbiamo il Suzuki Spacia Papa Boku Kitchen Concept, che sembra anticipare la prossima Spacia Gear, si differenzia dai modelli Spacia e Spacia Custom. Presenta una griglia in stile Jeep, dei gruppi ottici mascherati, una presa d’aria a nido d’ape e una livrea multicolore che conferisce un aspetto da crossover. Come suggerisce il nome, il concept vanta uno spazio cucina nel vano bagagli dietro i sedili posteriori.

Oltre a questi tre concept, Suzuki esporrà altri veicoli della sua gamma, tra cui Swift, Spacia, Spacia Custom, Super Carry e Solio Bandit.