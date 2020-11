Offerte auto: le promozioni di novembre 2020

Lo scenario delle iniziative promozionali messe in atto dalle Case costruttrici è particolarmente ampio: ecco le principali proposte.

L’anno peggiore dall’inizio del terzo millennio si avvia (finalmente) alla conclusione. Fra poco meno di due mesi, allo scoccare della mezzanotte che darà il benvenuto al 2021, tutti saremo ben contenti di esserci lasciati il 2020 alle spalle. La pandemia da Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria; le varie “fasi” di ripartenza che si sono succedute e la perdurante crisi economica. Ultimi in ordine di tempo, i recentissimi provvedimenti in ordine alla nuova drammatica escalation di contagi: sono, tutte queste, testimonianze di un’annata che si farà ricordare molto a lungo.

Automotive: fra i settori più colpiti dal lockdown

Fra i settori che hanno maggiormente accusato il colpo dell’emergenza sanitaria, il comparto automotive è uno dei principali: il lockdown della prima decade di marzo aveva pressoché fermato l’intera produzione e fatto colare a picco i volumi di nuove immatricolazioni nel tragico trimestre marzo-aprile-maggio 2020.

A ottobre mercato in leggero calo

Dati alla mano, la ripresa aveva dato il via ad una prima inversione di tendenza, il cui apice si è in Italia verificato a settembre con un ottimo +9,5%, anche – soprattutto – per via della nuova tranche di ecoincentivi decisa dal Governo in estate e che riguardava anche la “famosa” terza fascia (vetture benzina e diesel Euro 6 con emissioni di CO2 comprese fra 91 e 110 g/km). Fondi che si sono esauriti molto in fretta tanto che il consuntivo delle nuove immatricolazioni di ottobre è nuovamente in negativo, sebbene “in forma leggera”: -0,2%.

>> Mercato auto Italia, ottobre 2020 in lieve calo: -0,2%

Il mese di novembre può, ai potenziali nuovi acquirenti, portare molteplici occasioni per realizzare un buon affare. Gli sconti applicati dalle Case costruttrici sono, in effetti, davvero numerosi.

Le principali iniziative di novembre 2020

Alfa Romeo Giulietta . Le tre offerte di novembre 2020 riguardano gli allestimenti Giulietta Ti e Giulietta Sprint (entrambi proposti con anticipo zero, rate a partire da 199 euro al mese per le prime 24 mensilità e, successivamente, 72 rate da 298 euro al mese); e, attraverso la formula di finanziamento “Flexi” di Fca Bank , fino a 10.000 euro di vantaggi, anche senza rottamazione, sull’intera gamma Giulietta, con anticipo zero e prima rata dopo 1 mese, tre mesi o sei mesi

. Le tre offerte di novembre 2020 riguardano gli allestimenti Giulietta Ti e Giulietta Sprint (entrambi proposti con anticipo zero, rate a partire da 199 euro al mese per le prime 24 mensilità e, successivamente, 72 rate da 298 euro al mese); e, attraverso la formula di , fino a 10.000 euro di vantaggi, anche senza rottamazione, sull’intera gamma Giulietta, con anticipo zero e prima rata dopo 1 mese, tre mesi o sei mesi Alfa Romeo Giulia . Due le promozioni valide fino al 30 novembre 2020. Alfa Romeo Giulia viene offerta in leasing o finanziamento con rate da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa. Con la proposta “ Alfa Premium Lease ”, canoni a partire da 299 euro al mese + IVA compresi assicurazione RC Auto, polizza Furto-incendio, programma di manutenzione “Mopar Service Care”

. Due le promozioni valide fino al 30 novembre 2020. Alfa Romeo Giulia viene offerta in leasing o finanziamento con rate da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa. Con la proposta “ ”, canoni a partire da 299 euro al mese + IVA compresi assicurazione RC Auto, polizza Furto-incendio, programma di manutenzione “Mopar Service Care” Alfa Romeo Stelvio. Il SUV del “Biscione” viene, a novembre 2020, proposto in leasing o finanziamento con rate a partire da 349 euro al mese e polizza Furto-incendio compresa; oppure, con “LeasysMiles” da 359 euro al mese, anticipo zero, tutti i servizi inclusi e si pagano soltanto i chilometri percorsi.

Il marchio di Monaco di Baviera estende fino al 31 dicembre 2020 la propria formula di leasing operativo “Bmw Why-Buy”, declinata nei programmi “Why-Buy”, “Why-Buy Evo”, “Why-Buy Evo Silver”, “Why-Buy Evo Gold” e “Why-Buy Platinum Plus”, che – in base all’offerta scelta dall’acquirente – propongono quote mensili fisse, bollo auto, programmi di manutenzione, RC Auto, polizze Incendio-furto, Eventi e Cristalli, Collisione e Kasko. La promozione è valida per l’intera gamma. Di seguito alcuni esempi.

Bmw Serie 1 . Formula “Why-Buy”, a partire da 160 euro al mese con 8.070 euro di anticipo (compreso primo canone) e, dopo un anno, possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing; “Why-Buy Evo”: 195 euro al mese per 36 mesi più 9.570 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto

. Formula “Why-Buy”, a partire da 160 euro al mese con 8.070 euro di anticipo (compreso primo canone) e, dopo un anno, possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing; “Why-Buy Evo”: 195 euro al mese per 36 mesi più 9.570 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto Bmw Serie 2 . Con “Why-Buy”, anticipo (compreso primo canone) di 9.000 euro e 12 canoni mensili a partire da 210 euro; con “Why-Buy Evo”, 9.150 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni da 260 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km

. Con “Why-Buy”, anticipo (compreso primo canone) di 9.000 euro e 12 canoni mensili a partire da 210 euro; con “Why-Buy Evo”, 9.150 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni da 260 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km Bmw Serie 2 Active Tourer . Con “Why-Buy”, anticipo di 9.689 euro (o eventuale permuta) e 35 canoni mensili a partire da 289 euro. Formula “Why-Buy Evo”: 4.940 euro di importo “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Silver” con 36 canoni mensili da 349 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Gold” con 36 canoni mensili da 389 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Platinum Plus”: 36 canoni mensili da 404 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km

. Con “Why-Buy”, anticipo di 9.689 euro (o eventuale permuta) e 35 canoni mensili a partire da 289 euro. Formula “Why-Buy Evo”: 4.940 euro di importo “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Silver” con 36 canoni mensili da 349 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Gold” con 36 canoni mensili da 389 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Platinum Plus”: 36 canoni mensili da 404 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km Bmw Serie 3 berlina . La formula “Why-Buy” viene proposta con 11.185 euro di anticipo (compreso il primo canone), 11 canoni mensili a partire da 220 euro, “Bmw Credit Protection Free” (copertura assicurativa sulla persona) in omaggio, e successive 36 rate da 330 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). Con “Why-Buy Evo”: 13.570 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto più 36 canoni da 300 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 442 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Gold”: 36 canoni da 516 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Platinum Plus”: 36 canoni mensili da 545 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km

. La formula “Why-Buy” viene proposta con 11.185 euro di anticipo (compreso il primo canone), 11 canoni mensili a partire da 220 euro, “Bmw Credit Protection Free” (copertura assicurativa sulla persona) in omaggio, e successive 36 rate da 330 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). Con “Why-Buy Evo”: 13.570 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto più 36 canoni da 300 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 442 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Gold”: 36 canoni da 516 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Platinum Plus”: 36 canoni mensili da 545 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km Bmw Serie 3 Touring . Con Bmw Why-Buy, 11.270 euro di anticipo, 11 canoni mensili a partire da 230 euro, “Bmw Credit Protection Free” in omaggio e successive 36 rate da 368 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). “Why-Buy Evo”: 14.000 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 442 euro al mese; “Why-Buy Evo Gold”: 36 canoni da 517 euro al mese; “Why-Buy Evo Platinum Plus”: 36 canoni da 545 euro al mese

. Con Bmw Why-Buy, 11.270 euro di anticipo, 11 canoni mensili a partire da 230 euro, “Bmw Credit Protection Free” in omaggio e successive 36 rate da 368 euro al mese (o, in alternativa, possibilità di cambiare o restituire la vettura). “Why-Buy Evo”: 14.000 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 442 euro al mese; “Why-Buy Evo Gold”: 36 canoni da 517 euro al mese; “Why-Buy Evo Platinum Plus”: 36 canoni da 545 euro al mese Bmw X1 . Con Bmw Why-Buy ed in riferimento alla versione sDrive 16d xLine, 8.769 di anticipo (compreso il primo canone) ed eventuale permuta, 11 canoni mensili a partire da 169 euro, possibilità dopo un anno di sostituire la vettura con una nuova, restituirla o rifinanziarla senza variare il tasso di leasing. “Why-Buy Evo”: 10.650 euro “una tantum” al momento della stipula del contratto e 250 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 45.000 km)

. Con Bmw Why-Buy ed in riferimento alla versione sDrive 16d xLine, 8.769 di anticipo (compreso il primo canone) ed eventuale permuta, 11 canoni mensili a partire da 169 euro, possibilità dopo un anno di sostituire la vettura con una nuova, restituirla o rifinanziarla senza variare il tasso di leasing. “Why-Buy Evo”: 10.650 euro “una tantum” al momento della stipula del contratto e 250 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 45.000 km) Bmw X2 . Why-Buy (esempio riferito alla versione X2 sDrive 18d MSport X): 8.350 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, 11 canoni mensili da 180 euro e possibilità di tenere la vettura, rifinanziandola, restituirla o sostituirla. Why-Buy Evo: importo una tantum alla stipula del contratto 12.180 euro, 260 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Silver: 341 euro di canone mensile per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Evo Gold: 393 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Evo Platinum Plus: 412 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

. Why-Buy (esempio riferito alla versione X2 sDrive 18d MSport X): 8.350 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, 11 canoni mensili da 180 euro e possibilità di tenere la vettura, rifinanziandola, restituirla o sostituirla. Why-Buy Evo: importo una tantum alla stipula del contratto 12.180 euro, 260 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Silver: 341 euro di canone mensile per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Evo Gold: 393 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Evo Platinum Plus: 412 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Bmw X3. Con la formula Why-Buy ed in riferimento alla versione X3 20d Business Advantage a titolo di esempio: 11.665 euro come anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, 11 canoni mensili da 230 euro e possibilità di rifinanziare la vettura con lo stesso tasso di leasing, sostituirla con una nuova o restituirla. Con Why-Buy Evo: importo una tantum di 12.950 euro alla stipula del contratto e 36 canoni da 350 euro al mese (45.000 km). Why-Buy Evo Silver: 477 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why-Buy Evo Gold: 546 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Why Buy Evo Platinum Plus: 573 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km.

Di seguito i dettagli delle offerte che, con Ecobonus rottamazione, il marchio del “Double Chevron” mette in campo anche a novembre 2020 (contratti stipulati fino al 3 novembre e relativi a veicoli immatricolati fino al 30 novembre).

Citroen C1 . Da 6.650 euro anziché 10.750 euro

. Da 6.650 euro anziché 10.750 euro Citroen C3 . Da 10.900 euro anziché 14.100 euro; con finanziamento “ Simply with You ”, da 135 euro al mese per 47 mesi anticipo zero e 5.822 euro di valore futuro garantito. Noleggio: con “ Free2Move Lease ”, da 200 euro al mese per 36 mesi

. Da 10.900 euro anziché 14.100 euro; con finanziamento “ ”, da 135 euro al mese per 47 mesi anticipo zero e 5.822 euro di valore futuro garantito. Noleggio: con “ ”, da 200 euro al mese per 36 mesi Citroen C3 Aircross . Da 14.900 euro anziché 19.400 euro; con “Simply with You”, da 199 euro al mese anticipo zero per 36 o 48 mesi. Con noleggio “Free2Move Lease”, canoni da 249 euro al mese

. Da 14.900 euro anziché 19.400 euro; con “Simply with You”, da 199 euro al mese anticipo zero per 36 o 48 mesi. Con noleggio “Free2Move Lease”, canoni da 249 euro al mese Citroen C5 Aircross . In promozione, a novembre 2020, a partire da 19.500 euro anziché 26.350 euro. Finanziamento “Simply with You”: da 255 euro al mese anticipo zero. Con noleggio “Free2Move Lease”: 299 euro al mese per 36 mesi ed un chilometraggio massimo di 45.000 km.

. In promozione, a novembre 2020, a partire da 19.500 euro anziché 26.350 euro. Finanziamento “Simply with You”: da 255 euro al mese anticipo zero. Con noleggio “Free2Move Lease”: 299 euro al mese per 36 mesi ed un chilometraggio massimo di 45.000 km. Citroen C4 . Da 199 euro al mese per 36 mesi ed un chilometraggio massimo di 30.000 km

. Da 199 euro al mese per 36 mesi ed un chilometraggio massimo di 30.000 km Citroen C4 Cactus . Da 14.900 euro anziché 20.200 euro

. Da 14.900 euro anziché 20.200 euro Citroen e-C4 . La nuova proposta 100% elettrica viene offerta in promozione a 24.900 euro con rate da 199 euro al mese

. La nuova proposta 100% elettrica viene offerta in promozione a 24.900 euro con rate da 199 euro al mese Citroen Berlingo . Da 16.900 euro anziché 21.950 euro

. Da 16.900 euro anziché 21.950 euro Citroen C4 Spacetourer. Da 19.900 euro anziché 27.850 euro.

Il marchio romeno da lungo tempo nell’orbita Renault Groupe organizza, anche a novembre 2020, la promozione che suddivide gli importi mensili su base giornaliera. Di seguito tutti i dettagli.

Dacia Sandero Streetway . A novembre, con l’offerta “ Simply Dacia ” a 120 euro al mese (4 euro al giorno) con clima, radio e sensori di parcheggio inclusi

. A novembre, con l’offerta “ ” a 120 euro al mese (4 euro al giorno) con clima, radio e sensori di parcheggio inclusi Dacia Duster. La nuova versione turbo GPL è proposta da 180 euro al mese (6 euro al giorno) con navigatore Media Nav Evolution e sensori di parcheggio.

Il marchio molisano offre, a novembre, fino a 2.000 euro di incentivi rottamazione (l’offerta comprende anche le versioni Gpl). Ei seguito alcuni esempi.

DR 3. 1.000 euro di ecoincentivi DR con rottamazione (prezzo promo: 14.400 euro anziché 15.400 euro)

1.000 euro di ecoincentivi DR con rottamazione (prezzo promo: 14.400 euro anziché 15.400 euro) DR 5.0 . 2.000 euro di ecoincentivi DR con rottamazione (prezzo promo: 16.900 euro anziché 18.900 euro)

. 2.000 euro di ecoincentivi DR con rottamazione (prezzo promo: 16.900 euro anziché 18.900 euro) DR F35. 2.000 euro di ecoincentivi DR con rottamazione (prezzo promo: 21.900 euro anziché 23.900 euro per la versione benzina con cambio manuale, e 23.900 euro anziché 25.900 euro per la variante benzina con cambio DCT).

DS3 Crossback . Con incentivi statali e finanziamento “ StyleDrive Premium ”, prezzo promo 20.500 euro anziché 26.500 euro, 36 rate mensili da 179 euro con 5.000 euro di anticipo e 12.352 euro di valore futuro garantito. Oppure, con noleggio “Free2Move Lease”, da 290 euro al mese

. Con incentivi statali e finanziamento “ ”, prezzo promo 20.500 euro anziché 26.500 euro, 36 rate mensili da 179 euro con 5.000 euro di anticipo e 12.352 euro di valore futuro garantito. Oppure, con noleggio “Free2Move Lease”, da 290 euro al mese DS3 Crossback E-Tense . Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”, 35 rate mensili da 325 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km, 6.000 euro di anticipo e 18.045 euro di valore futuro garantito . Formula noleggio “Free2Move Lease”: da 310 euro al mese con incentivi statali (i canoni comprendono Assicurazione RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, veicolo sostitutivo, DS Service Valet)

. Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”, 35 rate mensili da 325 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km, 6.000 euro di anticipo e 18.045 euro di . Formula “Free2Move Lease”: da 310 euro al mese con incentivi statali (i canoni comprendono Assicurazione RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, veicolo sostitutivo, DS Service Valet) DS7 Crossback . Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”, 35 rate mensili da 299 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km, 7.100 euro di anticipo e 18.598 euro di valore futuro garantito. A noleggio, con formula “Free2Move Lease”, da 325 euro al mese

. Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”, 35 rate mensili da 299 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km, 7.100 euro di anticipo e 18.598 euro di valore futuro garantito. A noleggio, con formula “Free2Move Lease”, da 325 euro al mese DS7 Crossback E-Tense. Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”, 35 rate mensili da 495 euro. Con il noleggio “Free2Move Lease”, da 400 euro al mese.

Il “lotto” di promozioni di novembre 2020 riguarda i modelli Panda, 500, 500L, 500X e Tipo.

Fiat Panda . In versione Hybrid, fino al 30 novembre in offerta a 8.200 euro con incentivi statali in caso di rottamazione e finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Fiat Panda Wild 4×4 : a novembre in promozione da 12.900 euro (con cerchi 4×4 Style da 15” verniciati in nero, UConnect Mobile con radio DAB) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank

. In versione Hybrid, in offerta a 8.200 euro con incentivi statali in caso di rottamazione e finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. : a novembre in promozione da 12.900 euro (con cerchi 4×4 Style da 15” verniciati in nero, UConnect Mobile con radio DAB) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank Fiat 500 . In versione Hybrid, fino al 30 Novembre 2020 in offerta da 9.600 euro (equipaggiamento: climatizzatore, radio digitale, fari Drl Led) con gli incentivi statali e finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank

. In versione Hybrid, fino al 30 Novembre 2020 in offerta da 9.600 euro (equipaggiamento: climatizzatore, radio digitale, fari Drl Led) con gli incentivi statali e finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank Fiat 500L . Fino al 30 Novembre 2020 da 11.900 euro (anziché da 13.900 euro) su una selezione di vetture in pronta consegna e con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank

. Fino al 30 Novembre 2020 da 11.900 euro (anziché da 13.900 euro) su una selezione di vetture in pronta consegna e con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank Fiat 500X . A novembre, in promozione da 14.900 euro anziché da 16.900 euro (dotazione: clima, radio digitale e Cruise Control) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank . In più, ulteriori 500 euro di sconto su una selezione di vetture in pronta consegna. Per la nuova Fiat 500X Sport , equipaggiata con assetto sportivo, gruppi ottici Full Led, cerchi in lega da 18” e NAV touchscreen da 7”, anticipo zero e fino a 7.000 euro di extrabonus

. A novembre, da 14.900 euro anziché da 16.900 euro (dotazione: clima, radio digitale e Cruise Control) con finanziamento . In più, ulteriori 500 euro di sconto su una selezione di vetture in pronta consegna. Per la nuova , equipaggiata con assetto sportivo, gruppi ottici Full Led, cerchi in lega da 18” e NAV touchscreen da 7”, anticipo zero e fino a 7.000 euro di extrabonus Fiat Tipo. Fino al 30 novembre 2020, in promozione da 13.900 euro anziché 15.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Fiat Tipo Station Wagon: prezzo promo 15.400 euro anziché 17.400 euro (con climatizzatore, radio DAB touch da 5” e cerchi da 16”) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. In promozione anche la novità Fiat Tipo City Cross: a novembre, da 16.900 euro anziché 18.900 euro (con climatizzatore automatico, cerchi Styled da 16”, infotainment Uconnect 7) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Ford Fiesta . In promozione, fino al 30 novembre, da 12.650 euro anziché 17.050 euro ( con usato da rottamare ; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 229 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.331 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid

. In promozione, fino al 30 novembre, da 12.650 euro anziché 17.050 euro ( ; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte Benzina 1.1 75 CV), anticipo zero, 36 rate da 229 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.331 euro. sono previste per le configurazioni Fiesta Connect Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid Ford EcoSport . In allestimento Titanium, fino a 6.000 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 272 euro al mese e 11.040 di Valore futuro garantito, prezzo promo da 17.000 euro (con usato da rottamare) anziché 23.000 euro. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Active benzina ed EcoSport ST-Line benzina e diesel

. In allestimento Titanium, fino a 6.000 euro di vantaggio cliente, anticipo zero e 272 euro al mese e 11.040 di Valore futuro garantito, prezzo promo da 17.000 euro (con usato da rottamare) anziché 23.000 euro. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Active benzina ed EcoSport ST-Line benzina e diesel Ford Puma . Fino a 3.150 euro di vantaggio cliente, anticipo zero , 323 euro al mese, prezzo promo da 17.850 euro (versione Connect 1.0 EcoBoost 95 CV) anziché 21.000 euro, con usato da rottamare, e Valore futuro garantito di 10.080 euro. Le iniziative di promozione riguardano anche le varianti Puma Titanium Diesel e Hybrid, Puma ST-Line benzina e diesel, Puma ST-Line Hybrid, Puma ST-Line Vignale benzina e diesel, Puma ST-Line Vignale Hybrid

. Fino a 3.150 euro di vantaggio cliente, , 323 euro al mese, prezzo promo da 17.850 euro (versione Connect 1.0 EcoBoost 95 CV) anziché 21.000 euro, con usato da rottamare, e Valore futuro garantito di 10.080 euro. Le iniziative di promozione riguardano anche le varianti Puma Titanium Diesel e Hybrid, Puma ST-Line benzina e diesel, Puma ST-Line Hybrid, Puma ST-Line Vignale benzina e diesel, Puma ST-Line Vignale Hybrid Ford Focus . A novembre, da 17.550 euro con usato da rottamare (anziché 23.300 euro) con 5.750 euro di vantaggi, rate mensili da 297 euro e anticipo zero (esempio riferito alla versione Business 1.0 EcoBoost 100 CV benzina). Altre promozioni sono riferite agli allestimenti Focus Business Hybrid, Focus ST-Line Hybrid, Focus Active Hybrid, Focus Active Diesel e Focus ST-Line Diesel

. A novembre, da 17.550 euro con usato da rottamare (anziché 23.300 euro) con 5.750 euro di vantaggi, rate mensili da 297 euro e anticipo zero (esempio riferito alla versione Business 1.0 EcoBoost 100 CV benzina). Altre promozioni sono riferite agli allestimenti Focus Business Hybrid, Focus ST-Line Hybrid, Focus Active Hybrid, Focus Active Diesel e Focus ST-Line Diesel Ford Kuga. In promozione a novembre con vantaggio cliente fino a 6.350 euro, prezzo promo 20.450 euro anziché 26.800 euro (esempio riferito alla variante Kuga Connect 1.5 EcoBoost 120CV 2WD – benzina), anticipo zero, 36 rate da 345 euro al mese e 12.596 euro di Valore futuro garantito. Ulteriori iniziative vengono proposte per le versioni Kuga Connect Hybrid, Kuga Titanium benzina e diesel, Kuga Titanium Hybrid, Kuga ST-Line benzina e diesel, Kuga ST-Line Hybrid.

Honda e . La simpatica citycar 100% elettrica viene proposta, a novembre 2020, da 24.900 euro anziché 35.900 euro grazie agli ecoincentivi statali con rottamazione, e 47 rate da 289 euro ciascuna più 14.393 di maxirata finale corrispondente al Valore futuro garantito

. La simpatica viene proposta, a novembre 2020, da 24.900 euro anziché 35.900 euro grazie agli ecoincentivi statali con rottamazione, e 47 rate da 289 euro ciascuna più 14.393 di maxirata finale corrispondente al Valore futuro garantito Honda Jazz Hybrid . A novembre, in offerta a 17.750 (anziché 22.500 euro) con incentivi statali e contributo concessionaria, con rottamazione. Proposta di finanziamento: 47 rate da 185 euro ciascuna e maxirata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) di 8.325 euro

. A novembre, in offerta a 17.750 (anziché 22.500 euro) con incentivi statali e contributo concessionaria, con rottamazione. Proposta di finanziamento: 47 rate da 185 euro ciascuna e maxirata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) di 8.325 euro Honda CR-V . In promo, a novembre, da 20.550 euro anziché 24.550 euro con contributo rottamazione Honda. Finanziamento: 47 rate da 199 euro ciascuna con 4.880 euro di anticipo e maxirata finale di 9.083,50 euro corrispondente al Valore futuro garantito Honda

. In promo, a novembre, da 20.550 euro anziché 24.550 euro con contributo rottamazione Honda. Finanziamento: 47 rate da 199 euro ciascuna con 4.880 euro di anticipo e maxirata finale di 9.083,50 euro corrispondente al Valore futuro garantito Honda Honda CR-V Hybrid . A novembre, in promo da 28.200 euro anziché 34.200 euro con contributo rottamazione Honda. Offerta di finanziamento: 47 rate da 299 euro ciascuna e maxirata finale corrispondente al Valore futuro garantito Honda

. A novembre, in promo da 28.200 euro anziché 34.200 euro con contributo rottamazione Honda. Offerta di finanziamento: 47 rate da 299 euro ciascuna e maxirata finale corrispondente al Valore futuro garantito Honda Honda Civic. A novembre, in promozione da 19.050 euro anziché 25.300 euro con incentivo fino a 6.250 euro (con rottamazione).

Hyundai i10 . Con “ i-Plus Gold ”, fino al 2 novembre 2020 in offerta a 11.550 euro anziché 15.000 euro. Esempio di finanziamento: 3.850 euro di anticipo o eventuale permuta, 48 rate da 99 euro ciascuna e 6.000 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. Per Hyundai i10 GPL , l’offerta prevede rate da 165 euro al mese

. Con “ ”, fino al 2 novembre 2020 in offerta a 11.550 euro anziché 15.000 euro. Esempio di finanziamento: 3.850 euro di anticipo o eventuale permuta, 48 rate da 99 euro ciascuna e 6.000 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. Per , l’offerta prevede rate da 165 euro al mese Hyundai i20 . Fino al 2 novembre, con “i-Plus Gold” fino a 5.150 euro di vantaggi e prezzo promo da 11.700 euro anziché 16.850 euro (con rottamazione), e rate da 139 euro al mese. Per Hyundai i20 GPL , l’offerta “i-Plus Gold” propone rate da 149 euro al mese. Per Hyundai i20 Active , rate da 189 euro al mese

. Fino al 2 novembre, con “i-Plus Gold” fino a 5.150 euro di vantaggi e prezzo promo da 11.700 euro anziché 16.850 euro (con rottamazione), e rate da 139 euro al mese. Per , l’offerta “i-Plus Gold” propone rate da 149 euro al mese. Per , rate da 189 euro al mese Hyundai i30 . Con “i-Plus Gold”, fino al 2 novembre promozione con vantaggi fino a 5.450 euro, prezzo-offerta da 20.500 euro anziché 25.950 euro, rate da 199 euro al mese, 8.050 euro di anticipo e 7.266 euro corrispondenti al Valore futuro garantito ed alla maxirata finale

. Con “i-Plus Gold”, fino al 2 novembre promozione con vantaggi fino a 5.450 euro, prezzo-offerta da 20.500 euro anziché 25.950 euro, rate da 199 euro al mese, 8.050 euro di anticipo e 7.266 euro corrispondenti al ed alla maxirata finale Hyundai Ioniq Hybrid . In offerta fino al 2 novembre, con “i-Plus Gold”, da 22.650 euro anziché 29.500 euro (6.850 euro di vantaggio cliente), con 5.320 euro di anticipo e rate da 249 euro al mese; 11.210 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale

. In offerta fino al 2 novembre, con “i-Plus Gold”, da 22.650 euro anziché 29.500 euro (6.850 euro di vantaggio cliente), con 5.320 euro di anticipo e rate da 249 euro al mese; 11.210 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale Hyundai Ioniq Plug-in . Fino al 2 novembre, prezzo promo 27.400 euro anziché 37.000 euro con finanziamento “i-Plus Gold”: 6.620 euro di anticipo, 48 rate da 289 euro al mese e 14.060 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale

. Fino al 2 novembre, prezzo promo 27.400 euro anziché 37.000 euro con finanziamento “i-Plus Gold”: 6.620 euro di anticipo, 48 rate da 289 euro al mese e 14.060 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale Hyundai Kona . Versione 1.0 T-GDI: fino al 2 novembre in promo da 15.450 euro anziché 19.900 euro con finanziamento “i-Plus Gold” (48 rate mensili da 199 euro e 8.358 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale). Kona 1.6 GRDi : fino al 2 novembre, fino a 5.450 euro di vantaggi, prezzo promozionale 16.200 euro anziché 21.650 euro con finanziamento “i-Plus Gold” (920 euro di anticipo, 48 rate da 249 euro ciascuna e 8.227 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale). Hyundai Kona Electric : entro il 2 novembre, fino a 12.250 euro di vantaggi con finanziamento Hyundai Gold ed ecobonus statale; prezzo promo: 26.150 euro anziché 38.400 euro, 48 rate da 299 euro al mese e 17.280 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. Hyundai Kona Hybrid XTech : con i-Plus Gold da 199 euro al mese. Hyundai Kona Hybrid XPrime : con i-Plus Gold da 229 euro al mese

. Versione 1.0 T-GDI: fino al 2 novembre in promo da 15.450 euro anziché 19.900 euro con finanziamento “i-Plus Gold” (48 rate mensili da 199 euro e 8.358 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale). : fino al 2 novembre, fino a 5.450 euro di vantaggi, prezzo promozionale 16.200 euro anziché 21.650 euro con finanziamento “i-Plus Gold” (920 euro di anticipo, 48 rate da 249 euro ciascuna e 8.227 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale). : entro il 2 novembre, fino a 12.250 euro di vantaggi con finanziamento Hyundai Gold ed ecobonus statale; prezzo promo: 26.150 euro anziché 38.400 euro, 48 rate da 299 euro al mese e 17.280 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. : con i-Plus Gold da 199 euro al mese. : con i-Plus Gold da 229 euro al mese Hyundai Tucson . Versione XLine: fino al 2 novembre, in promozione con vantaggi che arrivano a 7.000 euro con finanziamento Hyundai i-Plus Gold e maxi rottamazione Hyundai. Esempio di offerta : 3.500 euro di anticipo, prezzo promo 21.600 euro anziché 28.600 euro, 48 rate da 269 euro al mese e 11.154 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. Hyundai Tucson N Line : fino al 2 novembre in offerta da 269 euro al mese con finanziamento i-Plus Gold. Hyundai Tucson CRDi : fino al 2 novembre in offerta da 239 euro al mese con finanziamento i-Plus Gold. Hyundai Tucson Hybrid : fino al 2 novembre, fino a 7.150 euro di vantaggi e rate da 279 euro al mese

. Versione XLine: fino al 2 novembre, in promozione con vantaggi che arrivano a 7.000 euro con finanziamento Hyundai i-Plus Gold e maxi rottamazione Hyundai. : 3.500 euro di anticipo, prezzo promo 21.600 euro anziché 28.600 euro, 48 rate da 269 euro al mese e 11.154 euro di valore futuro garantito corrispondente alla maxirata finale. : fino al 2 novembre in offerta da 269 euro al mese con finanziamento i-Plus Gold. : fino al 2 novembre in offerta da 239 euro al mese con finanziamento i-Plus Gold. : fino al 2 novembre, fino a 7.150 euro di vantaggi e rate da 279 euro al mese Hyundai Santa Fe. Fino al 2 novembre, prezzo promo 43.700 euro (anziché 52.200 euro) con finanziamento i-Plus Gold e maxi rottamazione Hyundai.

Jeep Renegade . In promozione a novembre da 17.500 euro (con finanziamento Jeep Flexi ) anziché 19.000 euro, anticipo zero e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 messi; oppure, con noleggio Jeep Miles , da 289 euro al mese, si pagano soltanto i km percorsi ed i primi 1.000 km sono compresi; in alternativa, la formula “ Noleggio Chiaro ” propone Renegade da 199 euro al mese. A novembre, Jeep Renegade viene proposta con Full Led Pack e Function Pack . Per la versione 4xe Plug-in Hybrid : in promozione a 30.060 euro anziché 38.500 euro (comprensivo del vantaggio economico derivante dall’applicazione dall’ecobonus); rate da 229 euro al mese e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 mesi con finanziamento Jeep Flexi; oppure, con Jeep Miles, da 319 euro al mese zero anticipo e si pagano soltanto i km percorsi (primi 1.000 km compresi); formula Noleggio Chiaro: da 329 euro al mese

. In promozione a novembre da 17.500 euro (con finanziamento ) anziché 19.000 euro, anticipo zero e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 messi; oppure, con noleggio , da 289 euro al mese, si pagano soltanto i km percorsi ed i primi 1.000 km sono compresi; in alternativa, la formula “ ” propone Renegade da 199 euro al mese. A novembre, Jeep Renegade viene proposta con . Per la versione : in promozione a 30.060 euro anziché 38.500 euro (comprensivo del vantaggio economico derivante dall’applicazione dall’ecobonus); rate da 229 euro al mese e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 mesi con finanziamento Jeep Flexi; oppure, con Jeep Miles, da 319 euro al mese zero anticipo e si pagano soltanto i km percorsi (primi 1.000 km compresi); formula Noleggio Chiaro: da 329 euro al mese Jeep Compass . A novembre, in promozione a 24.000 euro (anziché 29.050: esempio riferito alla versione 1.3 GSE 130 CV Longitude ) oppure da 22.500 euro con Jeep Flexi, 48 rate da 322 euro al mese e 12.249,24 euro di Valore futuro garantito pari alla maxirata finale e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. Formula noleggio: con Jeep Miles da 319 euro zero anticipo, pagando soltanto i km percorsi e primi 1.000 km compresi. Jeep Compass Limited : da 249 euro al mese con formula “Noleggio Chiaro”. Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid : prezzo promo 35.500 anziché 44.400 euro, da 299 euro al mese con finanziamento Jeep Flexi e prima rata a 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. A noleggio: con formula Jeep Miles da 399 euro al mese, pagando soltanto i km percorsi e primi 1.000 km compresi, oppure da 359 euro al mese con Noleggio Chiaro

. A novembre, in promozione a 24.000 euro (anziché 29.050: esempio riferito alla versione ) oppure da 22.500 euro con Jeep Flexi, 48 rate da 322 euro al mese e 12.249,24 euro di Valore futuro garantito pari alla maxirata finale e prima rata ad 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. Formula noleggio: con Jeep Miles da 319 euro zero anticipo, pagando soltanto i km percorsi e primi 1.000 km compresi. : da 249 euro al mese con formula “Noleggio Chiaro”. : prezzo promo 35.500 anziché 44.400 euro, da 299 euro al mese con finanziamento Jeep Flexi e prima rata a 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. A noleggio: con formula Jeep Miles da 399 euro al mese, pagando soltanto i km percorsi e primi 1.000 km compresi, oppure da 359 euro al mese con Noleggio Chiaro Jeep Wrangler. Versione Unlimited 2.2 turbodiesel Sahara: fino al 30 novembre, in promozione a 53.573,74 euro. Con Jeep Free, 18.000 euro di anticipo per 25 mesi senza rate mensili intermedie e, successivamente, rata finale residua di 35.573,74 euro pari al Valore futuro garantito.

Kia Picanto . Con Scelta Kia Special: in promozione da 8.950 euro, 35 rate da 140 euro al mese e 4.693 di rata finale

. Con Scelta Kia Special: in promozione da 8.950 euro, 35 rate da 140 euro al mese e 4.693 di rata finale Kia Rio . A novembre, in promozione a 15.300 euro con 35 rate da 149 euro al mese, 5.380 euro di anticipo e 7.380 euro di rata finale

. A novembre, in promozione a 15.300 euro con 35 rate da 149 euro al mese, 5.380 euro di anticipo e 7.380 euro di rata finale Kia Stonic . In promozione, a novembre, a partire da 14.550 euro (esempio riferito alla versione 1.4 MPI Style ) con 4.950 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro al mese e 6.752,50 euro corrispondenti alla rata finale

. In promozione, a novembre, a partire da 14.550 euro (esempio riferito alla versione ) con 4.950 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro al mese e 6.752,50 euro corrispondenti alla rata finale Kia e-Soul . Fino al 30 novembre: prezzo promo da 27.350 euro con 35 rate da 159 euro al mese e 21.120,50 euro di rata finale

. Fino al 30 novembre: prezzo promo da 27.350 euro con 35 rate da 159 euro al mese e 21.120,50 euro di rata finale Kia Ceed . A novembre, fino a 9.000 euro di vantaggi e prezzi-promozione che partono da 28.250 euro (esempio riferito alla versione 1.6 GDI PHEV 141 DCT High Tech ), con 10.800 euro di anticipo, 35 rate da 289 euro al mese e 13.782,50 euro di rata finale

. A novembre, fino a 9.000 euro di che partono da 28.250 euro (esempio riferito alla versione ), con 10.800 euro di anticipo, 35 rate da 289 euro al mese e 13.782,50 euro di rata finale Kia ProCeed . A novembre, fino a 8.000 euro di vantaggi e prezzi promo da 26.400 (esempio riferito alla versione 1.4 TGDI DCT GT Line )

. A novembre, fino a 8.000 euro di vantaggi e prezzi promo da 26.400 (esempio riferito alla versione ) Kia XCeed . A novembre 2020: fino a 6.000 euro di vantaggi, prezzi promo da 28.400 euro (esempio riferito alla versione 1.6 CRDI Evolution Lounge Pack 136 CV ), 8.850 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e 16.350 euro di rata finale. Per la configurazione ibrida plug-in : fino a 9.000 euro di vantaggi, prezzo promo a 28.750 euro (con Scelta Kia Special ) anziché 37.750 euro, 8.490 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 18.875 euro di rata finale

. A novembre 2020: fino a 6.000 euro di vantaggi, prezzi promo da 28.400 euro (esempio riferito alla versione ), 8.850 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e 16.350 euro di rata finale. Per la : fino a 9.000 euro di vantaggi, prezzo promo a 28.750 euro (con ) anziché 37.750 euro, 8.490 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 18.875 euro di rata finale Kia e-Niro . Offerta di novembre: fino a 12.000 euro di vantaggi, 27.850 euro prezzo promozionale; con Scelta Kia Special: 6.350 euro di anticipo, 35 rate da 159 euro al mese e 21.120,50 euro di rata finale

. Offerta di novembre: fino a 12.000 euro di vantaggi, 27.850 euro prezzo promozionale; con Scelta Kia Special: 6.350 euro di anticipo, 35 rate da 159 euro al mese e 21.120,50 euro di rata finale Kia Niro PHEV . A novembre, fino a 9.000 euro di vantaggi con Scelta Kia Special: prezzo promo 27.250 euro anziché 36.250 euro, 8.650 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 16.675 euro di rata finale

. A novembre, fino a 9.000 euro di vantaggi con Scelta Kia Special: prezzo promo 27.250 euro anziché 36.250 euro, 8.650 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 16.675 euro di rata finale Kia Sportage . A novembre, fino a 7.500 euro di vantaggi con Scelta Kia Special. Esempio di riferimento: per la versione 1.6 CRDi Mild-Hybrid Energy Design Pack , prezzo promozionale 24.900 euro (sempre con permuta o rottamazione) anziché 32.400 euro; 8.100 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 14.400 euro di rata finale

. A novembre, fino a 7.500 euro di vantaggi con Scelta Kia Special. Esempio di riferimento: per la versione , prezzo promozionale 24.900 euro (sempre con permuta o rottamazione) anziché 32.400 euro; 8.100 euro di anticipo, 35 rate da 249 euro al mese e 14.400 euro di rata finale Kia Sorento Hybrid. A novembre: in promozione a 299 euro al mese con K-Lease. L’offerta include assicurazione RC Auto e servizio di manutenzione programmata Kia Care. Dopo tre anni, possibilità di restituire, sostituire o tenere la vettura.

Per la longeva “segmento B” Ypsilon, da diverso tempo rimasta ultimo baluardo del nobile marchio torinese, le offerte di novembre 2020 riguardano la configurazione EcoChic. Di seguito i dettagli relativi alle proposte.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic . In promozione a 8.900 euro (anziché 12.150 euro) con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione. In versione Marine Hybrid , prezzo promo 10.200 euro anziché 13.450 euro, sempre con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione

. In promozione a 8.900 euro (anziché 12.150 euro) con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione. In versione , prezzo promo 10.200 euro anziché 13.450 euro, sempre con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione Lancia Ypsilon EcoChic GPL . In offerta, a novembre, da 12.000 euro anziché 13.500 euro con finanziamento e zero anticipo

. In offerta, a novembre, da 12.000 euro anziché 13.500 euro con finanziamento e Lancia Ypsilon EcoChic Metano. In promozione, fino al 30 novembre 2020, da 12.200 euro anziché 15.200 euro con finanziamento ed ecobonus statale in caso di rottamazione.

Numerose offerte vengono proposte dal marchio di Hiroshima anche a novembre 2020. Ecco tutti i dettagli.

Mazda 2 . In promozione a partire da 14.300 euro (anziché 17.800 euro) con 3.500 euro di Ecobonus Mazda in caso di rottamazione, e rate da 169 euro al mese

. In promozione a partire da 14.300 euro (anziché 17.800 euro) con 3.500 euro di Ecobonus Mazda in caso di rottamazione, e rate da 169 euro al mese Mazda 3 . L’offerta di novembre parte da 18.900 euro (anziché 22.900 euro) con 4.000 euro di Ecobonus Mazda, e 36 rate da 199 euro al mese

. L’offerta di novembre parte da 18.900 euro (anziché 22.900 euro) con 4.000 euro di Ecobonus Mazda, e 36 rate da 199 euro al mese Mazda CX-3 . A partire da 18.900 euro anziché 22.900 euro, 4.000 euro di vantaggi e rate da 199 euro al mese

. A partire da 18.900 euro anziché 22.900 euro, 4.000 euro di vantaggi e rate da 199 euro al mese Mazda CX-30 . A novembre: prezzo promo da 22.650 euro anziché 26.150 euro (in caso di rottamazione), e rate da 239 euro al mese

. A novembre: prezzo promo da 22.650 euro anziché 26.150 euro (in caso di rottamazione), e rate da 239 euro al mese Mazda CX-5 . In promozione, a novembre, a partire da 27.100 euro (anziché 32.350 euro) in caso di permuta o rottamazione, e rate da 269 euro al mese

. In promozione, a novembre, a partire da 27.100 euro (anziché 32.350 euro) in caso di permuta o rottamazione, e rate da 269 euro al mese Mazda MX-30 . Con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali (fino a 10.450 euro di vantaggi in caso di rottamazione), a novembre il SUV 100% elettrico di Mazda viene proposto a partire da 24.450 euro (anziché 34.900 euro), con 36 rate da 329 euro al mese

. Con gli Ecobonus Mazda e gli incentivi statali (fino a 10.450 euro di vantaggi in caso di rottamazione), a novembre il SUV 100% elettrico di Mazda viene proposto a partire da 24.450 euro (anziché 34.900 euro), con 36 rate da 329 euro al mese Mazda 6 . Anche la “ammiraglia” di Mazda è in offerta. In questo caso, a novembre ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione (esempio di riferimento: da 30.100 euro anziché 36.850 euro per la versione Wagon 2.2 150 CV con cambio manuale a sei rapporti in allestimento Business), e rate da 288,23 euro al mese

. Anche la “ammiraglia” di Mazda è in offerta. In questo caso, a novembre ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione (esempio di riferimento: da 30.100 euro anziché 36.850 euro per la versione con cambio manuale a sei rapporti in allestimento Business), e rate da 288,23 euro al mese Mazda MX-5. La spider più longeva e più venduta di sempre è in promozione, anche a novembre, con formula “Get&Drive”: da 16.750 euro di anticipo (esempio riferito alla versione 1.5 132 CV Polymetal), zero rate per due anni e possibilità di scegliere se tenerla, sostituirla o restituirla; in configurazione MX-5 RF (prezzo da 38.600 euro) la formula “Get & Drive” prevede un anticipo di 19.300 euro.

Di seguito alcuni esempi delle formule di leasing myDrivePass e noleggio a lungo termine myMobilityPass.

Mercedes Classe A . Con la proposta di leasing e finanziamento myDrivePass, fino al 31 dicembre 2020 anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi; rate successive a partire da 741 euro. Con il noleggio a lungo termine myMobilityPass, a partire da 390 euro di canone mensile

. Con la proposta di leasing e finanziamento myDrivePass, fino al 31 dicembre 2020 anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi; rate successive a partire da 741 euro. Con il noleggio a lungo termine myMobilityPass, a partire da 390 euro di canone mensile Mercedes Classe A Sedan . Fino al 30 novembre e per vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2020, con il noleggio “pay per use” Dynamic Lease a partire da 250 euro per 36 mesi a chilometraggio illimitato e anticipo zero. Con myDrivePass: anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi

. Fino al 30 novembre e per vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2020, con il noleggio “pay per use” Dynamic Lease a partire da 250 euro per 36 mesi a chilometraggio illimitato e anticipo zero. Con myDrivePass: anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi Mercedes Classe B . con myDrive Pass, anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi; successivamente, dal settimo mese, canoni da 831 euro. La proposta di noleggio a chilometro Dynamic Lease prevede canoni da 315 euro al mese per 36 mesi

. con myDrive Pass, anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi; successivamente, dal settimo mese, canoni da 831 euro. La proposta di noleggio a chilometro Dynamic Lease prevede canoni da 315 euro al mese per 36 mesi Mercedes Classe C . con myDrivePass: anticipo zero e canoni da 50 euro al mese per i primi sei mesi, e poi – dal settimo mese – canoni da 1.173 euro. Con il noleggio myMobilityPass Full Service, 36 canoni da 490 euro al mese, 7.300 euro di anticipo e 60.000 km di percorrenza massima

. con myDrivePass: anticipo zero e canoni da 50 euro al mese per i primi sei mesi, e poi – dal settimo mese – canoni da 1.173 euro. Con il noleggio myMobilityPass Full Service, 36 canoni da 490 euro al mese, 7.300 euro di anticipo e 60.000 km di percorrenza massima Mercedes Classe C Station Wagon . Con myDrive Pass, anticipo zero, 50 euro al mese per i primi sei mesi e 1.249 euro mensili a partire dal settimo mese e 60.000 km massimi dopo tre anni. Con il noleggio myMobilityPass Full Service, 6.000 euro di anticipo, 440 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km di percorrenza massima

. Con myDrive Pass, anticipo zero, 50 euro al mese per i primi sei mesi e 1.249 euro mensili a partire dal settimo mese e 60.000 km massimi dopo tre anni. Con il noleggio myMobilityPass Full Service, 6.000 euro di anticipo, 440 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km di percorrenza massima Mercedes Classe E . Con il leasing myBusinessPass, canoni da 590 euro al mese per 36 mesi, 8.650 euro di anticipo e 60.000 km di percorrenza massima. Con il noleggio a lungo termine myMobilityPass, 36 canoni da 695 euro, 7.500 euro di anticipo ed un chilometraggio massimo di 60.000 km

. Con il leasing myBusinessPass, canoni da 590 euro al mese per 36 mesi, 8.650 euro di anticipo e 60.000 km di percorrenza massima. Con il noleggio a lungo termine myMobilityPass, 36 canoni da 695 euro, 7.500 euro di anticipo ed un chilometraggio massimo di 60.000 km Mercedes Classe E Station Wagon . Con il leasing myDrivePass, 9.000 euro di anticipo, 35 canoni da 946 euro al mese per un chilometraggio massimo di 60.000 km. Con myMobilityPass, 7.200 euro di anticipo, 36 canoni da 790 euro al mese ed un chilometraggio massimo di 60.000 km dopo tre anni

. Con il leasing myDrivePass, 9.000 euro di anticipo, 35 canoni da 946 euro al mese per un chilometraggio massimo di 60.000 km. Con myMobilityPass, 7.200 euro di anticipo, 36 canoni da 790 euro al mese ed un chilometraggio massimo di 60.000 km dopo tre anni Mercedes CLA Shooting Brake . Con myDrivePass, anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi (60.000 km massimo), e da 927 euro a partire dal settimo mese. Con noleggio myMobilityPass Full Service, da 525 euro al mese (percorrenza massima: 60.000 km)

. Con myDrivePass, anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi (60.000 km massimo), e da 927 euro a partire dal settimo mese. Con noleggio myMobilityPass Full Service, da 525 euro al mese (percorrenza massima: 60.000 km) Mercedes GLA . Leasing myDrivePass: anticipo zero, 50 euro al mese per i primi sei mesi e 866 euro dal settimo mese (60.000 km massimo in 36 mesi); con noleggio Dynamic Lease: 36 mesi a 561 euro al mese e 60.000 km di percorrenza massima

. Leasing myDrivePass: anticipo zero, 50 euro al mese per i primi sei mesi e 866 euro dal settimo mese (60.000 km massimo in 36 mesi); con noleggio Dynamic Lease: 36 mesi a 561 euro al mese e 60.000 km di percorrenza massima Mercedes GLB . Leasing myDrivePass: 8.000 euro di anticipo, 380 canoni mensili da 380 euro (chilometraggio massimo: 60.000 km dopo tre anni); noleggio myMobilityPass con Dynamic Lease: 460 euro al mese per 36 mesi e chilometraggio illimitato

. Leasing myDrivePass: 8.000 euro di anticipo, 380 canoni mensili da 380 euro (chilometraggio massimo: 60.000 km dopo tre anni); noleggio myMobilityPass con Dynamic Lease: 460 euro al mese per 36 mesi e chilometraggio illimitato Mercedes GLC . Leasing myDrivePass: anticipo zero e canoni da 50 euro al mese (poi 1.360 euro dal settimo mese e 60.000 km per tre anni). Noleggio myMobilityPass: 7.300 euro di anticipo e 700 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 60.000 km)

. Leasing myDrivePass: anticipo zero e canoni da 50 euro al mese (poi 1.360 euro dal settimo mese e 60.000 km per tre anni). Noleggio myMobilityPass: 7.300 euro di anticipo e 700 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 60.000 km) Mercedes EQC. Con noleggio myMobilityPass: 36 canoni da 1.146 euro, 14.030 euro di anticipo e chilometraggio massimo 45.000 km; con leasing myDrivePass: anticipo zero e 50 euro al mese per i primi sei mesi.

Il marchio di Oxford applica, fino al 31 dicembre 2020, alla propria gamma la formula promozionale “Why-Buy Flex”, proposta simile a quella adottata dalla capogruppo Bmw. di seguito i dettagli dell’offerta, che dà al cliente la possibilità, dopo un anno, di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Mini Cooper 3 porte Baker Street Edition . Ad ottobre 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e dopo un anno possibilità di cambiarla o restituirla, oppure tenerla con 36 rate successive da 274 euro al mese

. Ad ottobre 2020, con finanziamento “Why-Buy Flex” in promozione a 137 euro al mese per un anno (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e dopo un anno possibilità di cambiarla o restituirla, oppure tenerla con 36 rate successive da 274 euro al mese Mini Cooper 5 porte Baker Street Edition . Medesime condizioni, ma prime 11 rate da 138 euro al mese e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese

. Medesime condizioni, ma prime 11 rate da 138 euro al mese e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese Mini Cooper Clubman Mayfair Edition . Con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, a scelta, 36 successive rate da 355 euro al mese

. Con finanziamento Why-Buy Flex, 11 rate mensili da 150 euro l’una e copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free” in omaggio e, a scelta, 36 successive rate da 355 euro al mese Mini Full Electric XL. La formula “Why-Buy Flex” offre la nuova variante “zero emission” di Mini con undici rate da 180 euro al mese (più copertura assicurativa “Mini Credit Protection Free”) e, qualora il cliente decida di tenerla, 36 rate successive da 480 euro al mese.

Nissan Micra . A novembre 2020: fino a 5.300 euro di vantaggi con finanziamento Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione (prezzo promo riferito alla versione Acenta IG-T 100 : 11.700 euro); oppure da 184 euro al mese anticipo zero (sempre in caso di permuta o rottamazione). A noleggio: Nissan Micra N-Connecta IG-T 100 viene proposta con 3.250 euro di anticipo e canoni da 199 euro al mese

. A novembre 2020: fino a 5.300 euro di vantaggi con e in caso di permuta o rottamazione (prezzo promo riferito alla versione : 11.700 euro); oppure da 184 euro al mese anticipo zero (sempre in caso di permuta o rottamazione). A noleggio: viene proposta con 3.250 euro di anticipo e canoni da 199 euro al mese Nissan Juke . A novembre 2020: con finanziamento Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione, prezzo promo da 18.400 euro e rate da 219 euro al mese (riferito a Juke N-Connecta DIG-T 117 ). Oppure, in versione N-Design DIG-T 117 , con rate da 239 euro al mese o, ancora, 259 euro al mese per l’allestimento Juke Tekna DIG-T 117 . A noleggio: Juke N-Connecta DIG-T 117 con 3.900 euro di anticipo e canoni da 219 euro al mese

. A novembre 2020: con finanziamento Intelligent Buy e in caso di permuta o rottamazione, prezzo promo da 18.400 euro e rate da 219 euro al mese (riferito a ). Oppure, in versione , con rate da 239 euro al mese o, ancora, 259 euro al mese per l’allestimento . A noleggio: Juke N-Connecta DIG-T 117 con 3.900 euro di anticipo e canoni da 219 euro al mese Nissan Qashqai . Con la proposta di finanziamento Intelligent Buy ed in caso di rottamazione, a novembre 7.500 euro di ecoincentivo Nissan, prezzo promo a partire da 19.470 euro (anziché 26.970 euro, esempio riferito alla versione N-Tec 1.3 DIG-T 140 CV Start ). Proposta di finanziamento Intelligent Buy e rottamazione per la versione N-Connecta 1.5 DCI 115 : 22.805 euro anziché 30.305 euro, rate da 269 euro al mese e dopo un anno possibilità di cambiare o restituire la vettura. Formula noleggio: fino al 30 novembre, 3.850 euro di anticipo e canoni da 229 euro al mese

. Con la proposta di finanziamento Intelligent Buy ed in caso di rottamazione, a novembre 7.500 euro di ecoincentivo Nissan, prezzo promo a partire da 19.470 euro (anziché 26.970 euro, esempio riferito alla versione ). Proposta di finanziamento Intelligent Buy e rottamazione per la versione : 22.805 euro anziché 30.305 euro, rate da 269 euro al mese e dopo un anno possibilità di cambiare o restituire la vettura. Formula noleggio: fino al 30 novembre, 3.850 euro di anticipo e canoni da 229 euro al mese Nissan X-Trail . Fino al 30 novembre: fino a 7.900 euro di ecoincentivi con Intelligent Buy e in caso di rottamazione (esempio: X-Trail N-Connecta dCi 150 CV 2WD con Salomon Special Pack a 25.710 euro). In alternativa: formula Avventura All Inclusive con rate da 279 euro al mese, o a noleggio con canoni mensili da 299 euro al mese e 5.470 euro di anticipo

. Fino al 30 novembre: fino a 7.900 euro di ecoincentivi con Intelligent Buy e in caso di rottamazione (esempio: a 25.710 euro). In alternativa: formula Avventura All Inclusive con rate da 279 euro al mese, o a noleggio con canoni mensili da 299 euro al mese e 5.470 euro di anticipo Nissan Leaf. A novembre, fino a 12.000 euro di ecoincentivi con Intelligent Buy e in caso di rottamazione. Prezzo promo: 23.300 euro per la versione Acenta con batteria da 40 kWh, e da 28.500 euro per Leaf E+ Acenta con batteria da 62 kWh.

Opel Corsa . A novembre, proposta di noleggio Free2Move Lease da 299 euro al mese per 12 mesi e 15.000 km. Servizi compresi nell’offerta: pacchetto “Protezione Salute” per un anno in omaggio, tassa di proprietà, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RC Auto, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta

. A novembre, proposta di noleggio Free2Move Lease da 299 euro al mese per 12 mesi e 15.000 km. Servizi compresi nell’offerta: pacchetto “Protezione Salute” per un anno in omaggio, tassa di proprietà, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RC Auto, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta Opel Corsa-e . Fino al 30 novembre: offerta noleggio da 279 euro al mese con Free2Move Lease per 36 mesi e 45.000 km

. Fino al 30 novembre: offerta noleggio da 279 euro al mese con Free2Move Lease per 36 mesi e 45.000 km Opel Astra . Proposta di noleggio Free2Move Lease: 5.707 euro di anticipo, da 339 euro al mese per 36 mesi e chilometraggio massimo di 45.000 km, oppure con 6.113,50 euro di anticipo e 35 canoni da 349 euro ciascuno per un chilometraggio massimo di 45.000 km. L’offerta comprende: pacchetto “Protezione Salute” per un anno, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RC Auto, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta

. Proposta di noleggio Free2Move Lease: 5.707 euro di anticipo, da 339 euro al mese per 36 mesi e chilometraggio massimo di 45.000 km, oppure con 6.113,50 euro di anticipo e 35 canoni da 349 euro ciascuno per un chilometraggio massimo di 45.000 km. L’offerta comprende: pacchetto “Protezione Salute” per un anno, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RC Auto, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta Opel Astra Sports Tourer . A novembre, proposta noleggio da 349 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km e 5.747 euro di anticipo, oppure 359 euro al mese e 6.123,50 euro di anticipo

. A novembre, proposta noleggio da 349 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km e 5.747 euro di anticipo, oppure 359 euro al mese e 6.123,50 euro di anticipo Opel Crossland X . Offerta noleggio Free2Move Lease: a novembre 2020, da 269 euro al mese per 36 mesi, 6.613 euro di anticipo e 30.000 km

. Offerta noleggio Free2Move Lease: a novembre 2020, da 269 euro al mese per 36 mesi, 6.613 euro di anticipo e 30.000 km Opel Grandland X. A novembre: proposta noleggio Free2Move Lease a partire da 299 euro al mese per 36 mesi, 45.000 km e 8.503,50 euro di anticipo. Per la versione ad alimentazione ibrida plug-in: proposta noleggio Free2Move Lease da 399 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km e 7.292 euro di anticipo.

Peugeot 108 . Per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: prezzo promo 8.200 euro, prime 12 rate da 89 euro e successive 35 rate mensili da 136 euro più 4.355 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito

. Per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: prezzo promo 8.200 euro, prime 12 rate da 89 euro e successive 35 rate mensili da 136 euro più 4.355 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito Peugeot 208 . Per vetture in pronta consegna e con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: offerta Anticipo zero con prezzo promozionale da 13.160 euro “chiavi in mano”, prime 12 rate da 139 euro, successive 35 rate da 205 euro e rata finale (corrispondente al valore futuro garantito) da 7.189 euro. Proposta noleggio Free2Move Lease: da 239 euro al mese per 48 mesi e 60.000 km (riservata agli esemplari in pronta consegna entro il 3 novembre 2020)

. Per vetture in pronta consegna e con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: offerta Anticipo zero con prezzo promozionale da 13.160 euro “chiavi in mano”, prime 12 rate da 139 euro, successive 35 rate da 205 euro e rata finale (corrispondente al valore futuro garantito) da 7.189 euro. Proposta noleggio Free2Move Lease: da 239 euro al mese per 48 mesi e 60.000 km (riservata agli esemplari in pronta consegna entro il 3 novembre 2020) Peugeot e-208 . Offerta Anticipo Zero per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: prezzo promozione 22.144 euro, prime 12 rate da 229 euro al mese, successive 35 rate da 269 euro al mese e rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) da 13.818 euro. Offerta noleggio Free2Move Lease per contratti stipulati entro il 3 novembre: da 199 euro al mese per 12 mesi, con primo canone da 2.674 euro e 20.000 Km di percorrenza massima; oppure con formula Flex&Free da 467 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km

. Offerta Anticipo Zero per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: prezzo promozione 22.144 euro, prime 12 rate da 229 euro al mese, successive 35 rate da 269 euro al mese e rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) da 13.818 euro. Offerta noleggio Free2Move Lease per contratti stipulati entro il 3 novembre: da 199 euro al mese per 12 mesi, con primo canone da 2.674 euro e 20.000 Km di percorrenza massima; oppure con formula Flex&Free da 467 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km Peugeot 308 . Offerta Anticipo Zero per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre 2020 e riferita alla versione PureTech 130 S&S Allure Pack: prezzo promo 19.170 euro, prime 12 rate da 199 euro, successive 35 rate mensili da 346 euro e rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) da 8.444 euro. Medesime condizioni, ma con rate successive da 350 euro e 8.279 euro di Valore futuro garantito, per l’allestimento Allure

. Offerta Anticipo Zero per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre 2020 e riferita alla versione PureTech 130 S&S Allure Pack: prezzo promo 19.170 euro, prime 12 rate da 199 euro, successive 35 rate mensili da 346 euro e rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito) da 8.444 euro. Medesime condizioni, ma con rate successive da 350 euro e 8.279 euro di Valore futuro garantito, per l’allestimento Allure Peugeot 508 . Offerta Anticipo Zero per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: da 279 euro al mese per il primo anno e da 408 euro al mese a partire dal secondo anno (versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S Allure), oppure noleggio Free2Move Lease da 375 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Versione ibrida Peugeot 508 Hybrid 225 Allure: offerta Anticipo Zero (fino al 3 novembre per vetture in pronta consegna), da 369 euro al mese per il primo anno e da 474 euro al mese dal secondo anno; noleggio Free2Move Lease da 390 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (esemplari in pronta consegna). Peugeot 508 SW: per vetture in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 3 novembre 2020 fino a 9.000 euro di Ecobonus (turbodiesel BlueHDi 160 S&S GT Line), rate da 289 euro al mese per il primo anno e 415 euro dal secondo anno (turbodiesel BlueHDi 130 S&S Allure) o da 379 euro al mese poi 475 euro al mese (508 SW Hybrid 225 Allure) oppure noleggio Free2Move Lease da 389 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (turbodiesel BlueHDi 130 S&S Business)

. Offerta Anticipo Zero per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 3 novembre 2020: da 279 euro al mese per il primo anno e da 408 euro al mese a partire dal secondo anno (versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S Allure), oppure noleggio Free2Move Lease da 375 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Versione ibrida Peugeot 508 Hybrid 225 Allure: offerta Anticipo Zero (fino al 3 novembre per vetture in pronta consegna), da 369 euro al mese per il primo anno e da 474 euro al mese dal secondo anno; noleggio Free2Move Lease da 390 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (esemplari in pronta consegna). Peugeot 508 SW: per vetture in pronta consegna con contratto e immatricolazione entro il 3 novembre 2020 fino a 9.000 euro di Ecobonus (turbodiesel BlueHDi 160 S&S GT Line), rate da 289 euro al mese per il primo anno e 415 euro dal secondo anno (turbodiesel BlueHDi 130 S&S Allure) o da 379 euro al mese poi 475 euro al mese (508 SW Hybrid 225 Allure) oppure noleggio Free2Move Lease da 389 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (turbodiesel BlueHDi 130 S&S Business) Peugeot 2008 . Formula Anticipo Zero: fino al 3 novembre, per vetture in pronta consegna, rate da 189 euro al mese per il primo anno e da 271 euro al mese dal secondo anno (riferito alla versione benzina PureTech 130 S&S Active). Noleggio Free2Move Lease: da 269 per 36 mesi e 45.000 km (contratti stipulati fino al 3 novembre 2020), riferito alla versione turbodiesel BlueHDi 100 S&S Active

. Formula Anticipo Zero: fino al 3 novembre, per vetture in pronta consegna, rate da 189 euro al mese per il primo anno e da 271 euro al mese dal secondo anno (riferito alla versione benzina PureTech 130 S&S Active). Noleggio Free2Move Lease: da 269 per 36 mesi e 45.000 km (contratti stipulati fino al 3 novembre 2020), riferito alla versione turbodiesel BlueHDi 100 S&S Active Peugeot e-2008 . Anticipo Zero: per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre, da 269 euro al mese per il primo anno e da 331 euro al mese dal secondo anno (allestimento Active). Noleggio Free2Move Lease: da 360 euro al mese per 36 mesi e fino a 45.000 km (per contratti stipulati entro il 3 novembre) riferito all’allestimento GT

. Anticipo Zero: per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre, da 269 euro al mese per il primo anno e da 331 euro al mese dal secondo anno (allestimento Active). Noleggio Free2Move Lease: da 360 euro al mese per 36 mesi e fino a 45.000 km (per contratti stipulati entro il 3 novembre) riferito all’allestimento GT Peugeot 3008. Anticipo Zero: per vetture in stock con immatricolazione entro il 3 novembre 2020, da 249 euro al mese per il primo anno e da 364 euro al mese dal secondo anno (versione turbodiesel BlueHDi 130 S&S in allestimento Active), da 349 euro al mese poi 461 euro al mese (Hybrid 225 Allure) e da 419 poi 562 euro al mese (Hybrid4 300 GT Line). Noleggio Free2Move Lease: da 359 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (turbodiesel BlueHDi 130 S&S Allure).

Di seguito i dettagli dell’iniziativa “Renault Best for You”, che prevede consistenti vantaggi cliente in caso di rottamazione, partita lo scorso settembre e valida fino al 30 novembre 2020.

Renault Twingo . Da 99 euro al mese (con 3.380 euro di anticipo) ed oltre 2.000 euro di vantaggi, in caso di permuta o rottamazione

. Da 99 euro al mese (con 3.380 euro di anticipo) ed oltre 2.000 euro di vantaggi, in caso di permuta o rottamazione Renault Clio GPL . Da 119 euro al mese (con 2.600 euro di anticipo) ed oltre 5.000 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna e in caso di permuta

. Da 119 euro al mese (con 2.600 euro di anticipo) ed oltre 5.000 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna e in caso di permuta Renault Clio Hybrid . Da 149 euro al mese (con 3.850 euro di anticipo) ed oltre 5.000 euro di vantaggi con incentivi statali ed in caso di rottamazione

. Da 149 euro al mese (con 3.850 euro di anticipo) ed oltre 5.000 euro di vantaggi con incentivi statali ed in caso di rottamazione Renault Captur GPL . Da 149 euro al mese (con 2.900 euro di anticipo) ed oltre 3.500 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna ed in caso di permuta

. Da 149 euro al mese (con 2.900 euro di anticipo) ed oltre 3.500 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna ed in caso di permuta Renault Captur Plug-in Hybrid . Da 199 euro al mese (con 3.850 euro di anticipo) ed oltre 8.500 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna, in caso di rottamazione ed incentivi statali

. Da 199 euro al mese (con 3.850 euro di anticipo) ed oltre 8.500 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna, in caso di rottamazione ed incentivi statali Renault Mégane . Da 289 euro al mese (con 6.000 euro di anticipo) ed oltre 6.000 euro di vantaggi per vetture in pronta consegna ed in caso di permuta

. Da 289 euro al mese (con 6.000 euro di anticipo) ed oltre 6.000 euro di vantaggi per vetture in pronta consegna ed in caso di permuta Renault Mégane Sporter Plug-in Hybrid . Da 249 euro al mese (e 5.850 euro di anticipo) ed oltre 9.500 euro di vantaggi in caso di rottamazione e incentivi statali

. Da 249 euro al mese (e 5.850 euro di anticipo) ed oltre 9.500 euro di vantaggi in caso di rottamazione e incentivi statali Renault Scénic . Da 269 euro al mese (e 4.900 euro di anticipo) ed oltre 6.500 euro di vantaggi per le vetture in pronta consegna e in caso di permuta

. Da 269 euro al mese (e 4.900 euro di anticipo) ed oltre 6.500 euro di vantaggi per le vetture in pronta consegna e in caso di permuta Renault Kadjar . Da 239 euro al mese (e 3.400 euro di anticipo) ed oltre 6.000 euro di vantaggi per le vetture in pronta consegna e in caso di permuta

. Da 239 euro al mese (e 3.400 euro di anticipo) ed oltre 6.000 euro di vantaggi per le vetture in pronta consegna e in caso di permuta Renault Twingo Electric . Da 89 euro al mese (e 2.655 euro di anticipo) ed oltre 10.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione ed incentivi statali

. Da 89 euro al mese (e 2.655 euro di anticipo) ed oltre 10.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione ed incentivi statali Renault Zoe . Da 119 euro al mese (e 3.100 euro di anticipo) ed oltre 10.000 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna, in caso di rottamazione ed incentivi statali

. Da 119 euro al mese (e 3.100 euro di anticipo) ed oltre 10.000 euro di vantaggi su vetture in pronta consegna, in caso di rottamazione ed incentivi statali Renault Twizy. Dal 109 euro al mese (e 2.100 euro di anticipo) in caso di rottamazione di un ciclomotore o di un motoveicolo e con incentivi statali.

Seat Ibiza . Versione Business TGI a metano: fino al 30 novembre in offerta a 109 euro al mese, con 5.000 euro di ecoincentivi, e prime tre rate rimborsate. Versione Business MPI: da 1289 euro al mese e prime tre rate rimborsate. Variante FR TGI a metano: da 149 euro al mese, con 5.000 euro di ecoincentivi, e prime tre rate rimborsate. Allestimento FR MPI: da 139 euro al mese e prime tre rate rimborsate

. Versione Business TGI a metano: fino al 30 novembre in offerta a 109 euro al mese, con 5.000 euro di ecoincentivi, e prime tre rate rimborsate. Versione Business MPI: da 1289 euro al mese e prime tre rate rimborsate. Variante FR TGI a metano: da 149 euro al mese, con 5.000 euro di ecoincentivi, e prime tre rate rimborsate. Allestimento FR MPI: da 139 euro al mese e prime tre rate rimborsate Seat Leon . Gamma turbodiesel e benzina: in allestimento Style in promozione a 19.500 euro, oppure da 189 euro al mese con due anni di garanzia aggiuntivi; in allestimento FR, da 219 euro al mese con Technology Pack in omaggio e 2 anni di garanzia aggiuntivi. Gamma ibrida eTSI: allestimento Style da 199 euro al mese con cambio Dsg e due anni di garanzia aggiuntivi; in configurazione FR da 249 euro al mese, con Technology Pack in omaggio e 2 anni di garanzia aggiuntivi; variante ibrida plug-in Leon FR e-Hybrid: a 199 euro al mese con ecoincentivi, cambio Dsg e 2 anni di garanzia in più

. Gamma turbodiesel e benzina: in allestimento Style in promozione a 19.500 euro, oppure da 189 euro al mese con due anni di garanzia aggiuntivi; in allestimento FR, da 219 euro al mese con Technology Pack in omaggio e 2 anni di garanzia aggiuntivi. Gamma ibrida eTSI: allestimento Style da 199 euro al mese con cambio Dsg e due anni di garanzia aggiuntivi; in configurazione FR da 249 euro al mese, con Technology Pack in omaggio e 2 anni di garanzia aggiuntivi; variante ibrida plug-in Leon FR e-Hybrid: a 199 euro al mese con ecoincentivi, cambio Dsg e 2 anni di garanzia in più Seat Leon Sportstourer . Gamma turbodiesel e benzina: in allestimento Style da 169 euro al mese con 4.000 euro di ecoincentivi; in allestimento Business da 199 euro al mese e 4.800 euro di ecoincentivi. Gamma ibrida: Sportstourer FR eTSI da 269 euro al mese con cambio Dsg e Technology Pack; Sportstourer FR e-Hybrid ad alimentazione ibrida plug-in, da 199 euro al mese con ecoincentivi, cambio Dsg e due anni di garanzia aggiuntivi

. Gamma turbodiesel e benzina: in allestimento Style da 169 euro al mese con 4.000 euro di ecoincentivi; in allestimento Business da 199 euro al mese e 4.800 euro di ecoincentivi. Gamma ibrida: Sportstourer FR eTSI da 269 euro al mese con cambio Dsg e Technology Pack; Sportstourer FR e-Hybrid ad alimentazione ibrida plug-in, da 199 euro al mese con ecoincentivi, cambio Dsg e due anni di garanzia aggiuntivi Seat Arona . Offerta “Arona senza impegno”; da 199 euro al mese, anticipo zero e possibilità di restituirla anche dopo il primo mese. Allestimento Style TSI: da 119 euro al mese con 4.500 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Allestimento Style TGI a metano: da 139 euro al mese con 6.000 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Allestimento FR TSI: da 139 euro al mese con 5.000 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Versione FR TGI a metano: da 159 euro al mese e prime tre rate rimborsate

. Offerta “Arona senza impegno”; da 199 euro al mese, anticipo zero e possibilità di restituirla anche dopo il primo mese. Allestimento Style TSI: da 119 euro al mese con 4.500 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Allestimento Style TGI a metano: da 139 euro al mese con 6.000 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Allestimento FR TSI: da 139 euro al mese con 5.000 euro di incentivi e prime tre rate rimborsate. Versione FR TGI a metano: da 159 euro al mese e prime tre rate rimborsate Seat Ateca . Versione Reference 1.0 TSI: da 189 euro al mese con 3.500 euro di anticipo. Versione FR 1.0 TSI: da 219 euro al mese con 4.350 euro di anticipo. Versione FR 1.5 TSI: da 229 euro al mese con 4.600 euro di anticipo. Allestimento Xperience 1.5 TSI: da 239 euro al mese con 4.800 euro di anticipo. Versione Business TDI: da 229 euro al mese con 6.500 euro di incentivi, senza rottamazione e prime tre rate rimborsate

. Versione Reference 1.0 TSI: da 189 euro al mese con 3.500 euro di anticipo. Versione FR 1.0 TSI: da 219 euro al mese con 4.350 euro di anticipo. Versione FR 1.5 TSI: da 229 euro al mese con 4.600 euro di anticipo. Allestimento Xperience 1.5 TSI: da 239 euro al mese con 4.800 euro di anticipo. Versione Business TDI: da 229 euro al mese con 6.500 euro di incentivi, senza rottamazione e prime tre rate rimborsate Seat Tarraco. Versione Business 2.0 TDI DSG: da 299 euro al mese. Versione Style 1.5 TSI: da 219 euro al mese. Versione FR 1.5 TSI: da 269 euro al mese. Versione FR 2.0 TDI DSG: da 329 euro al mese. Versione FR 2.0 TDI 200 CV 4Drive: da 329 euro al mese.

Skoda Fabia . Fino al 30 novembre, da 140 euro al mese con ulteriori vantaggi Skoda in caso di rottamazione. Prezzo promo: da 12.400 euro

. Fino al 30 novembre, da 140 euro al mese con ulteriori vantaggi Skoda in caso di rottamazione. Prezzo promo: da 12.400 euro Skoda Fabia Wagon . A novembre, da 140 euro al mese, con ulteriori vantaggi Skoda in caso di rottamazione

. A novembre, da 140 euro al mese, con ulteriori vantaggi Skoda in caso di rottamazione Skoda Scala. Per le versioni metano, a novembre rate da 145 euro al mese, ulteriori ecoincentivi Skoda in caso di rottamazione

Skoda Octavia . Versioni Station Wagon da 190 euro al mese e ulteriori vantaggi con gli Ecoincentivi Skoda in caso di rottamazione. Varianti a metano da 179 euro al mese

. Versioni Station Wagon da 190 euro al mese e ulteriori vantaggi con gli Ecoincentivi Skoda in caso di rottamazione. Varianti a metano da 179 euro al mese Skoda Superb Plug-in Hybrid . Da 295 euro al mese e prezzo da 33.000 euro con contributo concessionarie Skoda ed ecobonus statale di 4.500 euro per rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4

. Da 295 euro al mese e prezzo da 33.000 euro con contributo concessionarie Skoda ed ecobonus statale di 4.500 euro per rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Skoda Kamiq . Per le varianti G-Tec a metano Scoutline, l’offerta di novembre propone rate mensili da 150 euro con ecoincentivi Skoda in caso di rottamazione

. Per le varianti G-Tec a metano Scoutline, l’offerta di novembre propone rate mensili da 150 euro con ecoincentivi Skoda in caso di rottamazione Skoda Karoq . Da 179 euro al mese con Pacchetto Manutenzione incluso ed ulteriori incentivi Skoda in caso di rottamazione

. Da 179 euro al mese con Pacchetto Manutenzione incluso ed ulteriori incentivi Skoda in caso di rottamazione Skoda Kodiaq. Da 199 euro al mese con Pacchetto Manutenzione incluso ed ulteriori incentivi Skoda in caso di rottamazione.

Di seguito le offerte di novembre 2020 per la gamma Hybrid.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid Cool viene proposta da 12.940 euro con incentivi

viene proposta da 12.940 euro con incentivi Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool da 12.900 euro con incentivi

da 12.900 euro con incentivi Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Easy da 19.900 euro

da 19.900 euro Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Cool da 20.950 euro

da 20.950 euro Suzuki Swift Sport 1.4 Hybrid Cool da 21.250 euro

da 21.250 euro Suzuki Across 2.5 Plug-in Yoru 4WD da 48.900 euro al mese o da 399 euro al mese.

Su tutti i modelli l’equipaggiamento di serie comprende cerchi in lega, climatizzatore, schermo touch screen 7”, connettività con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, videocamera posteriore, kit vivavoce Bluetooth con comandi al volante e sedili riscaldati.

A novembre, inoltre, prosegue l’offerta di acquisto online “Suzuki Smart Buy” con possibilità di bloccare i prezzi promozionali validi per tutti i modelli della lineup attraverso il proprio Pc e, concordando le modalità con le concessionarie che aderiscono all’iniziativa, richiedere un finanziamento Agos con le soluzioni di acquisto Suzuki Noproblem (con prima rata dopo 30 giorni) o Suzuki Warranty (anche in questo caso, con prima rata a 30 giorni) che comprende l’estensione della garanzia a 5 anni.

Toyota Aygo Connect . A novembre, in promozione da 11.100 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione) con finanziamento Pay per Drive Connected da 109 euro al mese. Per Aygo Connect X-Fun: in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese

. A novembre, in promozione da 11.100 euro (bonus fino a 3.550 euro in caso di rottamazione) con finanziamento da 109 euro al mese. Per Aygo Connect X-Fun: in promo a 9.900 euro con bonus di 3.500 euro ed ecoincentivo di 1.750 euro in caso di rottamazione, finanziamento Pay per Drive Connected da 99 euro al mese Toyota Yaris Hybrid . A novembre 2020, in promozione da 17.050 euro (anziché 22.000 euro) con Hybrid Bonus fino a 3.500 euro con qualunque usato, e 1.750 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione. Finanziamento Pay per Drive Connected: da 150 euro al mese

. A novembre 2020, in promozione da 17.050 euro (anziché 22.000 euro) con fino a 3.500 euro con qualunque usato, e 1.750 euro di ulteriore ecoincentivo in caso di rottamazione. Finanziamento Pay per Drive Connected: da 150 euro al mese Toyota Yaris . In promozione, a novembre, da 14.200 euro (anziché 17.700 euro) con 3.500 euro di bonus in caso di rottamazione, e da 130 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected

. In promozione, a novembre, da 14.200 euro (anziché 17.700 euro) con 3.500 euro di bonus in caso di rottamazione, e da 130 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected Toyota Corolla Hybrid . A novembre, in promo da 22.250 euro con Hybrid Bonus fino a 4.950 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 224 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.250 euro anziché 29.150 euro)

. A novembre, in promo da 22.250 euro con Hybrid Bonus fino a 4.950 euro per qualunque usato e 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con finanziamento Pay per Drive Connected da 224 euro al mese (Hybrid bonus di 4.950 euro con qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo e finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese per la variante Touring Sports in promo da 23.250 euro anziché 29.150 euro) Toyota C-HR . A novembre, da 24.250 euro (1.8 Hybrid) e da 27.350 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con Hybrid Bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro in caso di rottamazione per C-HR 1.8 Hybrid; con finanziamento Pay per Drive Connected da 249 e 300 euro al mese

. A novembre, da 24.250 euro (1.8 Hybrid) e da 27.350 euro (2.0 Hybrid Dynamic Force) con Hybrid Bonus di, rispettivamente, 4.250 euro e 5.500 euro, più 1.750 euro in caso di rottamazione per C-HR 1.8 Hybrid; con finanziamento Pay per Drive Connected da 249 e 300 euro al mese Toyota Rav4 Hybrid . Versione Dynamic Force Awd-i: a novembre 2020, in promozione da 34.500 euro (anziché 39.100 euro) e Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected da 268 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 32.000 euro (anziché 36.600 euro) con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato); finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese

. Versione Dynamic Force Awd-i: a novembre 2020, in promozione da 34.500 euro (anziché 39.100 euro) e Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected da 268 euro al mese; versione Hybrid Dynamic Force 2WD: da 32.000 euro (anziché 36.600 euro) con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato); finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese Toyota Prius . Da 23.050 euro (anziché 29.900 euro) con Hybrid Bonus fino a 6.900 euro per qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 230 euro al mese

. Da 23.050 euro (anziché 29.900 euro) con Hybrid Bonus fino a 6.900 euro per qualunque usato, 1.750 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 230 euro al mese Toyota Prius+ . Da 27.150 euro (anziché 33.150 euro) con Hybrid Bonus di 4.500 euro per qualunque tipo di usato, 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione) e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese

. Da 27.150 euro (anziché 33.150 euro) con Hybrid Bonus di 4.500 euro per qualunque tipo di usato, 1.500 euro di ecoincentivo (in caso di rottamazione) e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese Toyota Prius Plug-in . Da 31.350 euro (anziché 42.350 euro) con Hybrid Bonus da 6.500 euro per qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese

. Da 31.350 euro (anziché 42.350 euro) con Hybrid Bonus da 6.500 euro per qualunque usato, fino a 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 325 euro al mese Toyota Land Cruiser. Da 43.150 euro (anziché 48.150 euro) con finanziamento Pay per Drive Connected da 350 euro al mese e adeguamento del piano contrattuale in base ai km percorsi.

Il marchio di Wolfsburg applica, fra le varie iniziative, la formula “Progetto valore Volkswagen” anche a novembre 2020. Di seguito i dettagli in funzione dei modelli.

VW Up! . Da 89 euro al mese con gli Incentivi Volkswagen

. Da 89 euro al mese con gli Incentivi Volkswagen VW eco Up! . Da 99 euro al mese con gli incentivi statali

. Da 99 euro al mese con gli incentivi statali VW Polo . Da 99 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

. Da 99 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW Golf 8 . Da 159 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

. Da 159 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW Golf Variant . Da 199 euro al mese

. Da 199 euro al mese VW Passat . Fino a 1.500 euro di vantaggio cliente

. Fino a 1.500 euro di vantaggio cliente VW Passat Variant . Da 289 euro al mese

. Da 289 euro al mese VW Passat Variant GTE . Da 299 euro al mese con gli ecoincentivi statali

. Da 299 euro al mese con gli ecoincentivi statali VW T-Cross . Da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

. Da 109 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc . Da 139 euro al mese con gli incentivi Volkswagen

. Da 139 euro al mese con gli incentivi Volkswagen VW T-Roc Cabriolet . Da 269 euro al mese

. Da 269 euro al mese VW Touran . Da 319 euro al mese

. Da 319 euro al mese VW Tiguan. Da 229 euro al mese.