Ferrari: dopo la 12Cilindri in arrivo altri quattro modelli entro il 2025

Ferrari ha recentemente svelato la sua ultima creazione, la 12Cilindri, destinata a sostituire la celebre 812 Superfast. Questa nuova supercar ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva sia dalla critica sia dal pubblico, consolidando la presenza di Ferrari nel segmento di lusso con la sua sedicesima vettura high-performance.

Il cavallino rampante ha attualmente in gamma 16 modelli. E il 2023 è stato un anno di successo per il produttore di Maranello, che ha visto crescere la sua fama e le sue vendite grazie a modelli innovativi e prestazionali. Tra le novità più attese c’è la prima auto elettrica della rossa di Maranello, il cui debutto è programmato per la fine del prossimo anno. Secondo il CEO Benedetto Vigna, che ha personalmente testato il prototipo, questa sarà una “vera Ferrari“, mantenendo l’essenza prestazionale e lusso che contraddistinguono il brand.

Non solo la Ferrari elettrica

Oltre al modello elettrico, la casa di Maranello ha in cantiere altre tre novità. L’erede della LaFerrari, conosciuta attualmente come F250, verrà svelata entro la fine del 2024. Subito dopo, nei primi mesi dell’anno seguente, sarà il turno di una nuova versione della Ferrari SF90, attualmente nota come MCA (progetto F173M). Seguirà la 296 VS (progetto F171 VS), prevista per la metà dell’anno successivo.

Questi lanci rappresentano la strategia di Ferrari di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato delle auto di lusso, mirando a nuovi record di vendite. Tuttavia, l’azienda rimane fedele ai suoi principi di esclusività e qualità superiore, elementi che continuano a definire ogni modello prodotto dal cavallino rampante. Con queste ambiziose novità, Ferrari si conferma leader indiscusso nel suo segmento, promettendo emozioni e prestazioni eccezionali agli appassionati di tutto il mondo.