Audi Q9: sarà questo il design del maxi SUV? [RENDER]

Audi Q9 è stata oggetto di attesa da tempo e finalmente fornirà all’azienda una rivale diretta della BMW X7 e della Mercedes-Benz GLS. Le foto spia catturate il mese scorso hanno alimentato la creazione di questi rendering, offrendoci una buona idea di come potrebbe apparire la versione definitiva del SUV di punta.

Un render mostra quello che potrebbe essere il design del futuro Audi Q9

Proprio come l’X7 e il GLS, la futura Audi Q9 colpisce per le sue dimensioni imponenti e appare più grande del Q7. Tuttavia, il design del frontale è relativamente inoffensivo, soprattutto se paragonato a quello della BMW. Similmente ad altri modelli Audi e a molti veicoli contemporanei, la parte anteriore è caratterizzata da una griglia di considerevoli dimensioni, più grande dei reni dell’X7 ma in qualche modo meno polarizzante visivamente. I fari sdoppiati della Q9 includeranno sottili luci di marcia diurna che si estendono sotto la linea di chiusura del cofano, mentre al di sotto di queste luci saranno posizionati i gruppi ottici principali.

L’assetto e il profilo laterale della Audi Q9 raffigurati in questi rendering di Kolesa la fanno apparire un po’ più sportiva della X7, grazie in parte alla linea del tetto spiovente dell’Audi e ai montanti D angolari. Un elemento particolarmente intrigante del suo design sono i rigonfiamenti sopra le ruote posteriori che confluiscono ordinatamente nelle accattivanti luci posteriori a LED e nella barra luminosa. La forma di queste luci ricorda quelle della MG 4, ma sembrano più premium.

Al momento non si sa molto a proposito della gamma di motori della futura Audi Q9. Per quanto riguarda invece la data di debutto, la sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del 2025.