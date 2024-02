Urso: “Dialoghiamo anche con Tesla per una fabbrica di auto elettriche in Italia”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato durante un’audizione alla commissione Attività produttive della Camera che, per incrementare la produzione di veicoli in Italia, sono state avviate discussioni con produttori di diversi Paesi, non solo nell’area orientale ma anche in quella occidentale. Ha inoltre citato il caso di una città in Germania dove è stato respinto un piano di espansione dell’impianto di assemblaggio europeo di Tesla, sottolineando che questa situazione sicuramente influenzerà le decisioni del gruppo.

Urso dopo BYD apre anche a Tesla: “Parliamo con loro da mesi”

Oggi, durante un’audizione alla commissione Attività produttive della Camera, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che sono state avviate discussioni con produttori di vari Paesi, sia orientali che occidentali, da diversi mesi. Ha specificato che ci sono dialoghi in corso con l’azienda di Elon Musk, ottenendo riscontri molto positivi. Tuttavia, ha sottolineato che si tratta di un processo ancora in evoluzione che richiede cautela.

“Abbiamo avviato dialoghi con molti produttori tra cui anche Tesla con cui parliamo ormai da diversi mesi”, ha detto il Ministro delle imprese e del made in Italy. Indubbiamente, il Governo ha chiari obiettivi riguardo al rilancio del settore automotive in Italia, al fine di sostenere l’intera filiera e garantire la stabilità occupazionale. Sebbene siano in corso trattative con Stellantis per incrementare la produzione automobilistica nel paese, si è consapevoli che questo potrebbe non essere sufficiente. Pertanto, si sta considerando l’opportunità dell’arrivo di una seconda casa automobilistica per raggiungere gli obiettivi prefissati.