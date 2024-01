Elon Musk preoccupato dalle aziende cinesi chiede barriere commerciali

Elon Musk e Tesla hanno ottenuto un notevole successo negli ultimi anni, superando le case automobilistiche tradizionali e posizionando un veicolo elettrico in cima alla lista dei best-seller europei per la prima volta nella storia. Tuttavia, anche il CEO di Tesla nonostante il suo proverbiale ottimismo ha espresso con chiarezza preoccupazione per la minaccia rappresentata dai marchi cinesi di veicoli elettrici.

Elon Musk preoccupato dai cinesi auspica barriere commerciali

“Le case automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo. Quindi, penso che avranno un successo significativo al di fuori della Cina a seconda del tipo di tariffe o barriere commerciali stabilite”, ha dichiarato Elon Musk nelle scorse ore in occasione della conferenza sugli utili di Tesla. “Penso che se non verranno stabilite barriere commerciali, le aziende cinesi praticamente demoliranno la maggior parte delle altre aziende nel mondo”. L’avvertimento del CEO di Tesla giunge poco dopo che BYD ha superato l’azienda americana per diventare la società di veicoli elettrici più venduta al mondo nell’ultimo trimestre del 2023.

Elon Musk non è l’unico tra i leader dell’industria automobilistica occidentale a essere preoccupato per la minaccia cinese, ma almeno ha un paio di asso nella manica. All’inizio di questa settimana, abbiamo riferito che Tesla avrebbe avviato la produzione nel 2025 di un nuovo baby crossover attualmente denominato in codice “Redwood”. Il modello entry-level si avvarrà di una nuova piattaforma che ridurrà i costi di produzione di un veicolo elettrico Tesla, consentendo alla casa americana di portarlo sul mercato per meno di 30.000 dollari. Vedremo se l’allarmare lanciato dal CEO di Tesla sarà ascoltato dal mondo politico.