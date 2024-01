Tesla: nel 2023 nuovo record di vendite

Tesla sembra aver concluso un anno notevole, registrando una consegna di circa 1,82 milioni di veicoli elettrici, segnando un aumento del 37% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nonostante questo successo, il CEO Elon Musk si trova a dover fare i conti con il mancato raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di 2 milioni di consegne, principalmente a causa delle pressioni sulla domanda di auto elettriche e della crescente competizione nel settore.

Tesla ottiene il suo nuovo record di vendite nel 2023 ma non raggiunge l’obiettivo dei 2 milioni

Per contrastare queste sfide, Tesla ha ridotto i prezzi della sua gamma di veicoli in tutto il mondo, soprattutto in Cina, dove i rivali locali stanno guadagnando terreno in maniera piuttosto rapida. Sebbene le azioni di Tesla siano raddoppiate quest’anno, l’azienda si trova di fronte a sfide imminenti con la fine prevista dei crediti d’imposta federali negli Stati Uniti e la conclusione anticipata di un programma di sussidi per veicoli elettrici in Germania.

Questa situazione potrebbe richiedere ulteriori riduzioni dei prezzi nel corso del 2024, nonostante le potenziali agevolazioni derivanti dalla diminuzione dei tassi di interesse e dei costi delle batterie. Anche se gli analisti prevedono 2,2 milioni di consegne per il prossimo anno, vi è preoccupazione che i recenti modelli come il Cybertruck e la versione rinnovata del Model 3 potrebbero non registrare un aumento significativo della domanda.

Vedremo se alla fine la casa automobilistica di Elon Musk riuscirà a smentire queste previoni negative riuscendo ancora una volta a migliorare il proprio precedente record di vendita come avvenuto del resto in maniera regolare nel corso degli ultimi anni.