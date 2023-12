Tesla Cybertruck: ecco una versione rielaborata digitalmente [RENDER]

Il Tesla Cybertruck continua a far parlare di sé, catturando anche l’attenzione degli appassionati di design automobilistico. Un noto artista 3D brasiliano, conosciuto come Robert Design, ha trasformato digitalmente il nuovo Cybertruck, conferendogli un aspetto ancora più aggressivo e sportivo.

Il progetto di tuning virtuale ha introdotto significative modifiche estetiche, che si allontanano dalla tradizionale immagine del pick-up 100% elettrico per avvicinarsi a quella di una coupé utilitaria. La caratteristica più sorprendente è il sistema di sospensioni notevolmente ribassate, che riduce la distanza dal suolo dell’EV a livelli paragonabili a quelli di una sportiva.

Ecco cosa comprende il kit widebody

Il kit widebody include un paraurti anteriore con una sezione inferiore più marcata e un divisorio in nero lucido. Le estensioni dei parafanghi squadrati, che si integrano con le prese d’aria, accentuano la larghezza complessiva e l’aggressività del design.

Il Tesla Cybertruck, ora equipaggiato con cerchi in lega a cinque razze di dimensioni maggiori e avvolti in pneumatici slick, vanta anche minigonne laterali con pinne aerodinamiche. Il posteriore mantiene una linea pulita, priva di alettoni, ma include un nuovo paraurti posteriore che si armonizza con i parafanghi allargati e un diffusore in nero lucido.

Grande apprezzamento sui social

La versione modificata del Cybertruck è stata pubblicata su Instagram dallo stesso Robert Design, ricevendo un’ampia approvazione sotto forma di like e commenti. Questa accoglienza positiva dimostra il grande interesse che circonda l’ultimo modello elettrico lanciato da Elon Musk e anticipa una futura ondata di personalizzazioni, con interpretazioni che spazieranno da allestimenti orientati all’off-road a versioni dal tema più sportivo.

La popolarità del Tesla Cybertruck e la propensione del produttore americano di auto elettriche a innovare nel design e nelle prestazioni indicano che vedremo una crescente varietà di adattamenti e reinterpretazioni di questo modello, non appena i primi esemplari inizieranno a circolare sulle strade statunitensi.