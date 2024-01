Tesla Model 2 potrebbe arrivare nel 2025

Tesla Model 2 futura entry level della casa automobilistica di Elon Musk potrebbe arrivare nel 2025. Secondo un rapporto pubblicato da Reuters alcuni fornitori di Tesla sarebbero stati allertati circa l’imminente arrivo del modello che potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro grazie ad una nuova tecnica di produzione che in parole povere dimezza i costi.

Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per assistere al debutto della nuova Tesla Model 2

Esattamente secondo questo rapporto Tesla avrebbe intenzione di iniziare la produzione della sua nuova Tesla Model 2 a metà del prossimo anno. In particolare si parla di giugno come mese più probabile di avvio della produzione di questa auto destinata ad avere un ruolo fondamentale per la crescita ulteriore delle vendite della società di Elon Musk. Al momento questo progetto sarebbe conosciuto con il nome in codice “Redwood”. A quanto pare non si tratterà di una berlina compatta come si era vociferato ma di un crossover, una sorta di piccolo Model Y.

Già da tempo siamo a conoscenza del fatto che Tesla lavora ad una nuova piattaforma che permetterà di dimezzare i costi di produzione di Tesla Model 2 e che sarà adottata anche dal futuro robotaxi che la società ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni. Sempre secondo Reuters Tesla starebbe pensando di produrre 10 mila unità a settimana del suo nuovo modello che in breve tempo dovrebbe diventare un grande successo di mercato.

Un modello di questo tipo potrebbe permettere alla casa automobilistica americana di recuperare il terreno perso nei confronti di BYD che secondo alcuni nel 2024 potrebbe diventare il primo produttore di auto elettriche al mondo.