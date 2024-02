Svelata la nuova Aston Martin Vantage GT4

Dopo l’annuncio della nuova Vantage stradale e della Vantage GT3, Aston Martin presenta con orgoglio la nuova Aston Martin Vantage GT4. Questa vettura è destinata ai team di gara partner e agli appassionati di guida su circuito, completando la gamma GT di Aston Martin e confermando l’impegno del marchio nello sport automobilistico, dalla guida ricreativa in pista fino ai professionisti della Formula Uno.

La nuova Aston Martin Vantage GT4 punta a eccellere nelle categorie junior delle gare GT

La nuova Aston Martin Vantage GT4, basata sui successi del suo predecessore, punta a eccellere nelle categorie junior delle gare GT. Grazie alle prestazioni e agli avanzamenti tecnologici della recente Vantage stradale, questa versione della Vantage GT4 presenta miglioramenti significativi al telaio, all’aerodinamica, alla trasmissione e all’efficienza, rendendola più competitiva che mai.

“La nuova Vantage GT4 è progettata per vincere. Grazie ai miglioramenti prestazionali della recente Vantage stradale e allo sviluppo parallelo con la Vantage GT3, dimostra l’interconnessione crescente tra i nostri programmi di auto da strada e da corsa. L’introduzione della nuova Vantage GT4 ci consente anche di rafforzare i legami con i team partner di Aston Martin, sottolineando il nostro impegno a tutti i livelli delle competizioni automobilistiche”, ha affermato Marco Mattiacci, Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin Lagonda.

Come la Vantage GT3, la nuova Aston Martin Vantage GT4 è concepita, progettata e costruita da Aston Martin Racing (AMR), partner ufficiale di Aston Martin per le gare GT dal 2005. AMR ha apportato il proprio know-how e l’esperienza derivata dalla realizzazione delle leggendarie DBR9 e della precedente Vantage GT4 per sviluppare la nuova vettura.

La Vantage GT4 eredita circa l’80% dell’architettura strutturale e meccanica della Vantage stradale. Il motore V8 biturbo da 4,0 litri e la trasmissione sono basati sui componenti della Vantage stradale, ottimizzati per le prestazioni in pista. Modifiche ai sistemi di controllo elettronico garantiscono una gestione precisa del motore, del turbo e del cambio, rispondendo ai criteri di Balance of Performance del campionato GT4.

Il telaio, realizzato in alluminio incollato, è dotato di una gabbia di sicurezza conforme ai rigorosi standard di sicurezza, mentre le sospensioni regolabili a due vie di KW e i nuovi cerchi in alluminio forgiato migliorano la dinamica di guida. Le modifiche aerodinamiche, come lo splitter anteriore più grande e la nuova ala posteriore, aumentano la deportanza e riducono la resistenza, migliorando la stabilità e l’aderenza in curva.

Dopo un intenso programma di sviluppo, la nuova Vantage GT4 ha debuttato con successo nelle gare IMSA Michelin Pilot Challenge durante la Rolex 24 Ore di Daytona. La produzione è già avviata, con numerose vetture nelle mani dei team clienti, testimoniando il forte interesse nel nuovo modello. Con la sua eredità di successo e le nuove tecnologie implementate, la Vantage GT4 si conferma come la scelta ideale per piloti professionisti e appassionati, offrendo un pacchetto completo e competitivo per gareggiare e vincere.