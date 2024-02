Mattia Binotto diventa consigliere delegato di Texa

Texa, società di Monastier di Treviso fondata da Bruno Vianello nel 1992, ha ampliato il suo Consiglio di Amministrazione inserendo l’ingegnere Mattia Binotto il martedì 20 febbraio. Questa mossa è stata fatta affidando a Binotto il coordinamento strategico della loro ambiziosa divisione E-Powertrain. Texa, un leader internazionale nel settore della diagnostica per auto, moto e camion, impiega circa 1000 persone.

Mattia Binotto entra in Texa

L’obiettivo di Texa è quello di far diventare la nuova divisione E-Powertrain un punto di riferimento mondiale nella progettazione, produzione e fornitura di nuovi componenti automobilistici legati all’elettrificazione dei veicoli. Questi includono motori, inverter, centraline di potenza, software correlati e assali completi, destinati principalmente ad autovetture sportive ad alte prestazioni. Questo ambizioso piano mira a posizionare Texa all’avanguardia dell’innovazione nel settore dell’automotive elettrificato.

Il commento di Mattia Binotto sul suo nuovo incarico evidenzia l’attrattiva del progetto ambizioso di TEXA S.p.A. Ha sottolineato l’audacia strategica della società nel costruire un’eccellenza italiana basata sulle tecnologie più avanzate della nuova mobilità. Binotto ha espresso fiducia nel ruolo di TEXA come punto di riferimento mondiale per le tecnologie automotive, sottolineando l’importanza di investimenti significativi e nell’attrazione dei migliori talenti. Ha inoltre enfatizzato l’importanza di preservare, rinnovare e rilanciare la cultura motoristica italiana, evidenziando il ruolo centrale dell’Italia in questo settore.

Bruno Vianello ha accolto con grande gioia l’arrivo di Mattia Binotto nel consiglio del suo Gruppo, affermando: “Sono felice che un top manager come Mattia, il quale ha maturato un’esperienza straordinaria nel mondo della Formula 1, sinonimo di altissima tecnologia e competitività, abbia scelto di arricchire la squadra di TEXA con il suo contributo propulsivo”.

Fondata nel 1992, TEXA si è affermata come leader nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici avanzati. La gamma di prodotti comprende dispositivi per la telediagnosi, stazioni per la manutenzione degli impianti di condizionamento dell’aria, analizzatori di gas di scarico e altri strumenti dedicati ad una vasta gamma di veicoli e motori, tra cui autovetture, motociclette, camion, mezzi agricoli e motori marini.