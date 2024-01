Tesla Model 2: l’elettrica da 25.000 euro potrebbe stupire tutti [RENDER]

Tesla Model 2 è il soprannome con cui è conosciuta in questo momento la futura entry level della gamma della casa automobilistica di Elon Musk. Poco meno di un mese fa il CEO di Tesla è tornato a parlare di questa auto affermando che il suo arrivo è ormai imminente e che questa auto rappresenterà una vera e propria rivoluzione per il mercato auto. Infatti essa sarà prodotta con un metodo innovativo che potrebbe cambiare davvero tutto e grazie al quale i costi di produzione si ridurranno drasticamente e di conseguenza l’auto potrà essere proposta a prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli delle altre auto che fanno parte della gamma della casa automobilistica americana.

Tesla Model 2: il suo debutto è ormai vicino, la vettura rivoluzionerà il settore

A proposito di Tesla Model 2, nome non ancora ufficiale e che dunque potrebbe benissimo essere un altro, qui vi mostriamo un recente render realizzato dal famoso sito Carwow che immagina così la futura auto d’ingresso alla gamma di Tesla. Il magazine inglese si spinge oltre ipotizzando che la presentazione di questa auto possa essere più vicina di quanto fino ad ora ipotizzato. Si parla di un debutto entro la metà del 2024 con l’auto che poi arriverebbe sul mercato agli inizi del prossimo anno.

Quanto invece al luogo di produzione di Tesla Model 2, si partirà dallo stabilimento di Austin in Texas ma poi questa vettura sarà prodotta anche in Cina a Shanghai e nella gigafactory di Tesla in Messico. Per quanto riguarda invece l’Europa non è ancora certo al 100% che questa vettura possa venire prodotta anche a Berlino anche se sembra abbastanza probabile. Del resto parliamo di una vera e propria world car una vettura che dovrebbe avere molto mercato in tutto il mondo e che in brevissimo tempo dovrebbe diventare l’auto di Tesla più venduta al mondo e una delle auto elettriche più vendute in assoluto.