Zeekr: nuova batteria che recupera 500 km di autonomia in 15 minuti

La nuova Golden Battery sarà prodotta in Cina da Geely

La recente innovazione nel campo delle batterie per veicoli elettrici da parte di Zeekr segna un passo significativo nella lotta contro l’ansia da autonomia. La nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP), soprannominata Golden Battery, stabilisce nuovi standard nel settore, offrendo la possibilità di aggiungere 500 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica, a patto di utilizzare un caricatore compatibile.

Il primo modello a beneficiare di questa tecnologia sarà la nuova Zeekr 007, che sarà seguita da altri veicoli. Questo modello, basato sulla piattaforma PMA2+ (derivata dalla SEA di Geely), promette un’autonomia fino a 870 km secondo il ciclo cinese CLTC. Grazie ad una capacità di ricarica fino a 500 kW, la batteria può ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 15 minuti, anche se non conosciamo la capacità specifica.

Zeekr promette che la nuova batteria è molto sicura e resistente

Le batterie LFP sono generalmente meno dense in termini di energia rispetto alle NMC (nickel-manganese-cobalt), ma gli ingegneri di Zeekr hanno ribaltato questa tendenza adottando un design ingegnoso.

Utilizzando nuovi materiali e un design strutturale semplificato, hanno raggiunto un notevole tasso di utilizzo del volume dell’83,7%, rendendo la batteria compatta ed energeticamente densa. Nonostante l’alta densità, il produttore cinese assicura che la nuova batteria è estremamente sicura e resistente al fuoco, come dimostrato dai severi test di sicurezza condotti dal National Motor Vehicle Quality Inspection and Testing Center in Cina.

La nuova Golden Battery sarà prodotta da Geely a Quzhou (Zhejiang, Cina). Sviluppando e producendo le proprie batterie internamente, il costruttore cinese mira a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esterni e a diminuire i costi di produzione degli EV, aumentando la sua competitività in un mercato in rapida evoluzione. Secondo quanto riportato da Autocar, la nuova LFP di Zeekr troverà presto applicazione anche in EV di altri brand del Gruppo Geely, tra cui Geometry, Polestar, Proton, Smart, Volvo e Lotus.