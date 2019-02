Si chiama Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned, il programma di certificazione dell’usato lanciato dalla Casa di Sant’Agata Bolognese. Riguarderà tutte le vetture nate con questo glorioso marchio e vendute tramite rete mondiale di concessionari autorizzati e service center. Lamborghini segue l’esempio che è stato portato avanti anche da altre Case, proponendo sul mercato le sue vetture usate soltanto dopo aver superato una serie di rigidi controlli, ispezioni e interventi da parte di tecnici specializzati della Casa italiana, i quali adopereranno qualora ce ne fosse bisogno, soltanto ricambi originali.

Ci sono però dei parametri per far entrare una vettura nel programma di Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned, infatti tale auto non deve aver superato i 70.000 km/43.500 miglia in un massimo di 84 mesi, se si tratta di una supersportiva, oppure 100.000 km/62.000 miglia in massimo 120 mesi nel caso di una Urus. In più tale vettura deve aver soddisfatto con successo le 150 ispezioni riguardanti la sua totalità, dagli interni agli esterni, passando per la meccanica, l’elettronica, gli pneumatici, i cerchi e i freni. Ultimo passaggio prima di essere messa in vendita, la Lamborghini usata viene sottoposta a test completi di diagnosi e su strada.

Quando una Lamborghini raggiunge i requisiti previsti ed entra in questo programma, viene ulteriormente accompagnata da una garanzia di 12 mesi che può essere estesa a 24 e che copre sia il costo dei ricambi originali Lamborghini che la manodopera di tecnici qualificati. La garanzia segue la macchina, quindi una volta che la vettura viene venduta sarà sfruttabile anche dal nuovo proprietario. Alla vettura usata della Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned si estendono gli stessi privilegi di assistenza stradale di cui dispongono le Lamborghini nuove, in più potrà usufruire di un controllo gratuito ogni sei mesi. Il programma Selezione Lamborghini è partito nel febbraio 2019 e verrà esteso nel corso dell’anno a tutto il mondo in base alle condizioni specifiche di ogni paese.

Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini, spiega la nascita di questo progetto: “Si tratta di un nuovo importante programma pensato per offrire un’ulteriore garanzia agli acquirenti, sempre più numerosi, che decidono di acquistare una Lamborghini usata attraverso la nostra rete di concessionari autorizzati. In linea con l’aumento dei volumi di produzione, sono sempre di più gli appassionati che decidono di acquistare un modello Lamborghini, nuovo o usato. Oggi Lamborghini è considerata un autorevole punto di riferimento nella sua categoria in termini di qualità ed esclusività e il programma Selezione Lamborghini intende mettere a disposizione gli stessi standard di qualità a coloro che decidono di entrare a fare parte della famiglia Lamborghini acquistando una vettura usata.”