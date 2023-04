Lamborghini: mi faccio la Revuelto

La nuova Lamborghini Revuelto ha un fascino incredibile, perché quando la Casa del Toro propone un V12 è sempre un evento per gli appassionati. Anche se è ibrido plug-in. Così, per sognare, in attesa che esca la combinazione giocata al Superenalotto, ho provato il configuratore sul sito ufficiale, tanto per non avere incertezze al momento dell’ordine.

Lamborghini Revuelto: scegliere il colore è un’impresa

La livrea per una supercar è fondamentale, e per una Lamborghini è vitale, per cui il dubbio sul colore mi attanaglia da subito. La vettura della presentazione è in una tonalità di arancio, ma io voglio qualcosa di diverso. Per cui scarto i colori di base, vado tra quelli dell’offerta sportiva, e fantastico sul Blu Nethuns, anche il Verde Selvans non è male, ma mi ricorda troppo la Huracàn EVO. Passo alle livree del gruppo Contemporanea e il Rosso Efesto attira subito la mia attenzione.

Ma il rosso di solito si vede su altre auto, quindi tra le livree classiche per un attimo vengo conquistato dal Verde Metallic. L’effetto vintage però non mi convince su un’auto così moderna, e passo all’offerta denominata Tecnica. Il Nero Nemesis dissimula le dimensioni importanti e dona alla Revuelto un’aria misteriosa. Scorrendo nella palette Ad Personam scopro il Verde Hydra ed è quasi colpo di fulmine, ma alla fine il Nero Nemesis la spunta. Opaca ed irresistibile, già la immagino nel mio garage.

Lamborghini Revuelto: cerchi e pinze sono dettagli da non trascurare

La mia Revuelto sarà nera, o meglio in Nero Nemesis, ma i cerchi? Per quelli opto per i Triguero forgiati con bulloni in titanio color bronzo. Le pinze dei freni voglio che si notino, per cui opto per il rosso, anche per un contrasto di colore. Mentre la griglia del motore è più appariscente in titanio.

Interno: bicolore ma allestimento Classico

L’abitacolo della Lamborghini Revuelto è tecnologico, con ben 3 schermi. Per cui l’allestimento Classica, con colore a contrasto Terra Kedros, offre un’immagine sofisticata ed elegante. Il volante con tessuto sportivo è un must imprescindibile. Soprassiedo sui tappetini, andranno benissimo quelli di base.

ADAS ulteriori? No grazie, meglio i fari a LED Matrix

Capisco chi utilizza l’auto per viaggiare ogni giorno per lavoro, ma su una Lamborghini un sistema che mi tiene in carreggiata non lo accetto. Voglio decidere io dove mettere le ruote, e se sono stanco non la guido. Stesso discorso per il radar che mantiene la distanza in autostrada, non la guiderò mai con il cruise control inserito, perciò la mia configurazione finisce con l’aggiunta dei fari a LED Matrix, dell’interfaccia smartphone e servizi connessi, della pellicola protettiva, e dell’estensione di garanzia per 5 anni.

Prezzo: di base sono 510.000 euro

La Lamborghini Revuelto costa 510.000 euro, di base, con la mia configurazione non posso saperlo, ma comunque posso inviare una richiesta di contatto, di sicuro qualcuno me lo comunicherà. Nel frattempo aspetto che esca la giocata, non si sa mai.