Lamborghini Revuelto: ecco perché è speciale

Si apre un nuovo capitolo per Lamborghini, che ha presentato la sua prima V12 plug-in hybrid Hpev. Elettrificata sì, ma senza rinunciare alla trazione, ma per andare ancora più forte.

Lamborghini Revuelto: 1015 CV ibridi

La Lamborghini Revuelto presenta un powertrain che abbina un nuovo motore termico da 127 CV/litro, che sprigiona 825 CV, con due motori elettrici anteriori a flusso assiale, ed un terzo motore elettrico a flusso radiale situato sul primo cambio a doppia frizione montato su un propulsore Lamborghini a 12 cilindri. Con la batteria agli ioni di litio ad alta potenza specifica, 4500 W/kg, la nuova sportiva del Toro può percorrere oltre 10 km in modalità elettrica. Nel complesso il rapporto peso/potenza è di 175 kg/CV, il più alto nella storia del Marchio, mentre le prestazioni raccontano di uno 0-100 km/h coperto in 2,5 secondi e di una velocità massima di oltre 350 km/h.

Tanti caratteri in una sola auto

La Lamborghini Revuelto è un’auto moderna, e come tale si adatta alla situazione. Con la modalità di guida Città è docile come un gattino, visto che limita la potenza a 180 CV e punta sul comfort. In Strada la potenza sale fino ad 886 CV e la stabilità può contare sul massimo contributo dell’e-axle anteriore, e sull’aerodinamica attiva. Mentre in Sport, a cui si può scegliere anche tra tre modalità del sistema ibrido, cresce l’agilità ed i cavalli diventano 907. Quando si scende in pista invece, con la modalità Corsa arrivano tutti i 1015 CV, ed il sistema ibrido consente di sfruttare l’e-axle per la massima performance. Solo per uomini duri c’è la possibilità di disattivare l’ESC, ma è una scelta che comporta grandi responsabilità. Chi volesse farla procedere mettendo in off il sound del V12 può propendere per la marcia in elettrico, ma dopo poco più di 10 km il motore termico torna a farsi sentire in tutta la sua fierezza.

Lamborghini Revuelto: plancia hi-tech e ADAS in quantità

La nuova super sportiva Lamborghini non rinuncia alla moderna tecnologia per essere accattivante anche all’interno. Infatti, sfoggia una strumentazione digitale da 12,3 pollici, una display centrale da 8,4 pollici, ed uno schermo da 9,1 pollici davanti al passeggero. In questo modo diminuiscono i tasti fisici.

Non mancano gli ADAS, come l’Active Lane Departure Warning, che agisce sullo sterzo; il Lane Change Warning per sorvegliare gli angoli ciechi e, persino, l’Adaptive Cruise Control, per i lunghi viaggi in autostrada. Inoltre, con il Rear Cross Traffic Alert, la Revuelto frena per evitare impatti in retromarcia.

La linea evolve il concetto stilistico del Brand

Esteticamente la Revuelto è bassa, larga e aggressiva come una V12 Lamborghini deve essere. Il motivo ad Y dei fari a LED anteriori si ripropone anche in quelli posteriori. Rimangono le nervature sul cofano introdotte sulla Countach, è stata rielaborata l’apertura sulla fiancata, mentre dietro sprigiona autentica possanza. Merito del doppio scarico esagonale situato in alto, e pronto a sparare nel vento note di passione.