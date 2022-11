‘Lamborghini: The Man Behind The Legend’, ecco il trailer del nuovo film

È stato rilasciato il trailer del film internazionale “Lamborghini: The Man Behind The Legend”, che uscirà sui grandi schermi.

In attesa della produzione internazionale sulla vita di Enzo Ferrari, arriva sul grande schermo un altro biopic a tema motoristico: “Lamborghini: The Man Behind The Legend“. In questi giorni è uscito il trailer della nuova pellicola, che cercherà di raccontare la vita professionale di Ferruccio Lamborghini, l’omonimo fondatore della casa automobilistica italiana.

Un cast internazionale

Questa produzione è in cantiere da diversi anni, già dal 2016, e annovera un cast di tutto rispetto con attori del calibro di: il premio Oscar Mira Sorvino (“Mighty Aphrodite”, “Quiz Show”) e Frank Grillo (“The Grey”, “Warrior”), che impersonerà il protagonista, Ferruccio Lamborghini. Gabriel Byrne (“I soliti sospetti”, “End of the Days”) sarà invece l’antagonista, Enzo Ferrari. Il produttore è invece Bobby Moresco, che ha anche scritto “Crash” ed è stato produttore di “Million Dollar Baby”. Dalle quello che si vocifera, la produzione ha ricevuto l’aiuto di Tonino Lamborghini, il figlio di Ferruccio, per rendere più vera possibile la trasposizione cinematografica del padre.

Il trailer

Il trailer recentemente rilasciato ha sicuramente messo l’acquolina in bocca agli appassionati di auto. Le vicende narrate si concentreranno principalmente su Ferruccio Lamborghini e su ciò che lo ha portato alla decisione di fondare la propria fabbrica di auto sportive da competizione, fino almeno fino agli anni ’70, quando la Countach era in fase di lancio. Inoltre, il trailer presenta veicoli classici come la Lamborghini Miura, la 350 GT, diverse Ferrari, una Porsche 356 e molti altri. Un ottimo parterre.

The Man Behind The Legend. Le parole del produttore

Discutendo del film nel 2016, il produttore Andrea Iervolino ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di produrre un film su un uomo iconico che ha avuto un impatto così profondo in tutto il mondo e ha lasciato un’eredità che sopravvive con uno spirito così forte. Ferruccio Lamborghini è stato un uomo d’affari pioniere che ha reso onore all’Italia e ha contribuito a emozionare il mondo intero”.