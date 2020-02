Enzo Ferrari: il ricordo a 122 anni dalla nascita

Il Cavallino ha scelto delle suggestive foto per ricordare il fondatore Enzo Ferrari a distanza di 122 anni dalla sua nascita.

Proprio nella giornata in cui la nuova Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata impegnata sul circuito catalano di Montmelò nel primo dei due filming day stagionali concessi dalla FIA, la casa di Maranello ricorda il suo leggendario fondatore a distanza di 122 anni dalla nascita.

Enzo Ferrari: il tributo del Cavallino al suo fondatore

Enzo Ferrari nacque a Modena il 18 febbraio 1898 e il Cavallino Rampante ha voluto ricordarlo con tre immagini che mettono a confronto il passato e il presidente della fabbrica di Maranello, ovvero il luogo che può a buon diritto considerarsi il teatro della leggenda del marchio automobilistico italiano.

Le foto, pubblicate anche sui profili social della Ferrari, hanno l’obiettivo di rappresentare la visione imprenditoriale del Drake e sottolineano la ricerca dell’eccellenza che ha contraddistinto da sempre la casa del Cavallino.

Ferrari: la continuità tra passato e presente in una foto

Particolarmente significativa appare l’immagine ottenuta tramite la sovrapposizione di una foto in bianco e nero che vede Enzo Ferrari nel 1964 tra la 250 GT Berlinetta e la 330 GT 2+2, ovvero i due modelli simbolo di quell’epoca per stile e prestazioni, con l’immagine di due sportive contemporanee come la Ferrari Portofino e la Ferrari GTC4Lusso.

Entrambe le vetture sono mostrate in uno scatto a colori che crea un piacevole contrasto tra due epoche diverse, sottolineando però al tempo stesso la linea di continuità che da sempre unisce tutti i modelli Ferrari di ieri e di oggi.

