Enzo Ferrari: al via le riprese del film di Michael Mann

Michael Mann è un regista di grandissimo successo con quattro candidature all’Oscar all’attivo, e adesso è intenzionato a rappresentare per il grande schermo la vita di Enzo Ferrari. Le riprese della pellicola sono già iniziate e le cineprese hanno cominciato a immortalare delle spettacolari azioni su quattro ruote nelle strade della Motor Valley nelle zone di Modena. Lo scorso 27 luglio la Complanare Luigi Einaudi è stata chiusa per le scene più adrenaliniche del film, solo che non sono state utilizzate delle Ferrari, ma delle Mazda MX-5 nemmeno di primo pelo.

Le auto in azione

Le tre piccole Mazda si davano battaglia seguite da un SUV Audi e da una Mitsubishi, dotate di videocamera remotata, chiamata “Russian Arm”. Le MX-5 sono tutte provenienti dal passato: la verde è una NB pre-restyling, quella argento è una NBFL dove “FL” sta appunto per facelift, mentre l’ultima del trio, la grigia numero 534, è una NC1 pre-facelift. Tutte quante sono state prodotte tra il 1998 e il 2008, ma sono molto preziose per questo tipo di riprese.

Le Mazda diventeranno tre “rosse”

Le MX-5 saranno la base dinamica per costruirci sopra la computer grafica, saranno quindi oggetto di un sostanziale lavoro di post produzione. Una volta arrivato in sala, lo spettatore potrà godersi immagini, suoni e suggestioni dal sapore antico, con tre Ferrari che a tutta velocità e con grande vigore sfrecciano tra le strade tanto care al Drake, in un periodo storico in cui l’auto trasmetteva emozioni uniche.

Enzo Ferrari: del film si conosce poco

Per quanto riguarda quello che si potrà trovare all’interno del biopic con protagonista il fondatore del Cavallino Rampante, si sa ancora molto poco. Le riprese sono all’inizio e non conosciamo chi farà ufficialmente parte del cast di questo film biografico, anche se si è parlato degli attori Patrick Dempsey, Penelope Cruz e Adam River. Sicuramente non mancheranno i tanti aneddoti che hanno contraddistinto la vita del Drake, dalla trattativa saltata con Ford fino alla rivalità con Ferruccio Lamborghini, fino all’incontro con la famiglia Agnelli e la Fiat.