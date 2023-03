Lamborghini Urus elettrica: dal 2029 il SUV sarà a zero emissioni

I tempi cambiano e anche Lamborghini dovrà adattarsi alle nuove soluzioni. Così, la prima della famiglia a essere elettrificata sarà l’erede della Aventador, ma in seguito la gamma del Toro si aggiornerà con tante novità alla spina. Anche il grande SUV, l’Urus, avrà una sua versione a batteria con deadline fissata al 2029.

Mancano ancora più di sei anni a quel traguardo, ma il destino sembra tracciato. Per chi volesse godersi questi ultimi lampi di endotermico, questo è il momento giusto. La prima elettrica, invece, sarà una berlinetta 2+2 che anticiperà di un anno lo sport utility vehicle.

Una gamma che diventa ibrida

Ridurre le emissioni diventa un fattore imprescindibile per la sopravvivenza di questo glorioso marchio. Per tale ragione, la gamma sportiva di Lamborghini presto passerà a essere completamente elettrificata, anche se attualmente non conta nessun modello ibrido.

In ogni caso, il termine fissato per l’elettrificazione è il 2025, anno in cui a referto ci saranno la già citata erede dell’Aventador, poi la sostituta dell’attuale Huracán, che dovrebbe contare su un propulsore cattivo (un V8 ibrido), e infine la Urus in versione ibrida plug-in che è ancora in fase di sviluppo. A quel punto il marchio di origine italiana avrà fatto il suo giro di boa verso la modernità.

Essere meno inquinanti

La parola d’ordine è: essere meno inquinanti. Per risolvere al meglio questa questione, è necessario fornire un supplemento di elettrificazione alle vetture del Toro. I modelli che abbiamo elencato nel paragrafo precedente, saranno funzionali al raggiungimento di questo obiettivo, che è quello di una riduzione drastica delle emissioni, di circa l’80% rispetto a quanto non avvenga con la produzione odierna.

Ne sapremo probabilmente di più sui piani e suoi nuovi modelli della Lamborghini alla fine di marzo. Il futuro di Lamborghini, in ogni caso, sarà più ecologico e alla spina.