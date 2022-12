Lamborghini Huracàn Sterrato: prestazioni offroad

Lamborghini presenta all’Art Basel di Miami Beach la nuova e inedita Huracán Sterrato, la prima supersportiva pensata e sviluppata per avere il massimo piacere di guida anche in offroad. Una soluzione entusiasmante per chi cerca una supercar a tutti gli effetti, che non teme nessun tipo di strada. Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman and CEO, l’ha così presentata: “Fedeli ai nostri valori di marchio pioneristico, coraggioso e non convenzionale, con Sterrato apriamo una nuova frontiera del piacere di guida. Abbiamo scelto di presentarla all’Art Basel di Miami perché, proprio come un’opera d’arte d’avanguardia, la Sterrato rappresenta un’innovazione assoluta e una inedita interpretazione del concetto di supersportiva”.

Grande dinamica di guida

L’ultima forma della Huracán garantisce una dinamica eccezionale, ottimizzata per un controllo di guida efficace su tutte le superfici, dalla strada allo sterrato. Rispetto alla Huracán Evo, Sterrato è provvista di una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), con una messa a punto specifica per Strada e Sport, portando inoltre al debutto sulla Huracán la modalità Rally dedicata alle condizioni di bassa aderenza.

Design dedicato

L’altezza da terra è stata aumentata di 44 mm rispetto alla Huracán Evo, per offrire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l’ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm). Inoltre la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i robusti passaruota oltre a proteggere il corpo vettura ne enfatizzano i muscoli. All’interno abbiamo preziosi sedili in Alcantara Verde Sterrato, poi strumenti inediti come l’inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio per misurare gli angoli di inclinazione della vettura, la bussola, l’indicatore delle coordinate geografiche e quello dell’angolo di sterzo.

Non manca, poi, il Lamborghini Connect che include tra i servizi di bordo l’integrazione con Amazon Alexa per regolare le funzioni dell’auto come il clima e l’illuminazione, nonché controllare la navigazione, le telefonate e l’intrattenimento con un semplice comando vocale.

Lamborghini Huracàn Sterrato, il motore

Huracán Sterrato adotta il motore V10 di 5.2 litri in versione da 610 CV di potenza massima e 560 Nm di coppia (a 6500 giri/min), combinato al cambio doppia frizione sette marce e alla trasmissione integrale controllata elettronicamente con differenziale autobloccante meccanico posteriore. Pensata per le massime prestazioni su fondi sterrati e sabbiosi, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima di 260 km/h.