Lamborghini festeggia 60 anni: le date della festa

Ferruccio Lamborghini diede sublimazione al suo sogno il 6 maggio 1963, quando a Sant’Agata Bolognese nacque la Automobili Lamborghini. L’obiettivo era quello di primeggiare nel mondo delle vetture sportive, di rappresentare più di un’alternativa a Ferrari. La storia lo ha premiato, perché a distanza di sei decadi, il Toro si è imposto a livello planetario.

L’anniversario da festeggiare

Nel corso di questo 2023, l’azienda italiana festeggia i 60 anni di attività. Non mancheranno le iniziative in tutto il mondo per celebrare questo evento. Il sogno è quello di rendere partecipi più fan possibili, sia per rendere giustizia al passato del Brand, sia per dare una traccia al futuro del Marchio, che parlerà elettrico.

Le celebrazioni per Lamborghini

Le celebrazioni sono cominciate il 19 gennaio con l’inaugurazione del Museo di Sant’Agata Bolognese, per l’occasione rinnovato per dar forma alla rassegna dal titolo The Future Began In 1963. Per tutto il corso dell’anno, ci saranno 19 Lamborghini che hanno tracciato la storia del marchio, modelli iconici per prestigio e sportività. Ci sono tre aree tematiche principali: Heritage, Contemporary e Few-Off. Ci sono anche i “Lamborghini Day Japan – 60th anniversary” in programma per il 23 febbraio in Giappone sul tracciato di Suzuka. Si tratta del primo evento internazionale della serie. L’obiettivo è coinvolgere più fan nipponici possibili, che sono molto appassionati.

I prossimi appuntamenti

Prossimamente ci saranno i “Lamborghini Day UK“, un evento speciale che si svolgerà sul circuito di Silverstone, con oltre 300 proprietari di supercar e hypercar del Toro d’Oltremanica. Poi, sarà la volta del “60° Anniversario Giro” con data di termine fissata per il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, nel corso di un secondo evento dal nome il “Concorso In Piazza”. In questo caso, l’evento si svolgerà come un concorso d’eleganza aperto al pubblico, che vede protagonisti centinaia di Lamborghini e relativi collezionisti provenienti da tutto il mondo.

Il resto degli eventi di Lamborghini

D’estate ci sarà il “60th Anniversary Giro”, replica di quello italiano ma negli Stati Uniti. A settembre Lamborghini andrà in Cina con l’evento “Giro China”, giunto alla sua nona edizione. Come ogni anno, in questa occasione, oltre 100 proprietari e appassionati di Lamborghini si riuniscono, nel 2023 però concludendo i festeggiamenti con la “60th Anniversary Gala Dinner”.

L’autunno 2023 porterà i festeggiamenti al circuito di Vallelunga, a Roma, con il primissimo “Lamborghini Festival”, un grande evento aperto a tutti gli appassionati e per il quale arriveranno informazioni più dettagliate nei prossimi mesi. A novembre sempre a Vallelunga ci saranno le “Grand Finals” del “Super Trofeo Lamborghini”, il campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 che ogni anno riunisce auto da 3 Continenti.