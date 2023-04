Lamborghini Aventador Ultimae by Novitec

La Lamborghini si prepara a cambiare pagina, a impostare il proprio futuro che è già presente grazie alla Revuelto, l’ultima supercar proposta dalla Casa di Sant’Agata. Nel frattempo, però, qualcuno non sta prendendo bene l’addio alle scene di una vettura epocale per presenza scenica, performance ed emozioni: la Aventador. I famosi tuner di Novitec, infatti hanno sviluppato una loro versione estrema che si chiama Lamborghini Aventador Ultimae, ed è il modo giusto per salutare una vettura del genere.

Com’è composta?

La Aventador Ultimae di Novitec si presenta con un body kit totalmente in fibra di carbonio. Il cofano ha delle prese d’aria più lunghe rispetto alla versione di serie e sulle fiancate sono collocate delle ulteriori finiture. Al posteriore, invece, si può scegliere tra due alettoni diversi. Insomma, con una vettura del genere non si può passare inosservati.

La Aventador by Novitec, poi, adotta cerchi forgiati con bloccaggio centrale di Vossen, con un diametro di 20 pollici davanti e di 21 pollici dietro, mentre il design è caratterizzato da raggi a forma di Y ampiamente distanziati. A corredo ci sono anche un nuovissimo scarico, nuove molle per le sospensioni che abbassano l’auto di 35 millimetri e, infine, ben 72 colori da scegliere per la carrozzeria. Un livello di personalizzazione di altissimo livello per dei clienti molto esigenti.

Lamborghini Aventador Ultimae, dal 2021 in campo

La Lamborghini Aventador Ultimae è arrivata sulle scene nel 2021 ed è dotata di un V12 da 6,5 litri da 780 cavalli a 8.500 giri di potenza massima. Delle 600 unità di Ultimae previste, solo 250 sono Roadster e 350 coupé. Si tratta di una versione estrema e speciale per rendere omaggio a un modello storicamente determinante nella lunga carriera commerciale del Toro di Sant’Agata. Vedremo se la prossima supercar riuscirà a eguagliare quanto di buono fatto da questa straordinaria vettura, che presto diventerà un ambito pezzo da collezione.