Chevrolet E-10 Concept, il pick-up vintage con meccanica a zero emissioni

Al SEMA di Las Vegas viene svelata una accattivante hot rod equipaggiata con una meccanica elettrica carica di potenza.

La Casa del Cravattino immagina il futuro dell’hot rodding svelando l’inedita Chevrolet E-10 Concept sotto i riflettori del SEMA di Las Vegas 2019 (5-9 novembre), ovvero l’evento più importante del mondo dedicato al mondo dell’elaborazione e della customizzazione dei veicoli a quattro ruote.

La Chevrolet E-10 Concept si presenta quindi come una particolare show car dal sapore vintage, basata su un “vecchio” pick-up C-10 del 1962, completamente stravolto per l’occasione con soluzioni estetiche di sicuro effetto, grazie all’adozione di elementi tipici delle hot rod (assetto ribassato, ruote da 22 pollici, etc.). La vettura vanta anche interessanti caratteristiche anche dal punto di vista meccanico, il pick-up adotta infatti una sofisticata meccanica elettrica in grado di offrire un’abbondante cavalleria e prestazioni elevatissime.

“La Chevrolet E-10 Concept equipaggiata da un potente powertrain elettrico reinventa per i hot rodder il modo di vivere le alte prestazioni – ha dichiarato Jim Campbell, vice presidente della divisione Performance e Motorsports – Mentre General Motors continua a lavorare per la nostra visione di un mondo a emissioni zero, concept come questo ci aiutano a raggiungere l’obiettivo, pur sostenendo gli appassionati che amano guidare veicoli vintage.”

Questo poderoso concept a zero emissioni è spinto da due propulsori elettrici Chevrolet Performance concept electric crate motors (eCrate), alimentati da due batterie da 400 volt e gestiti da una trasmissione automatica SuperMatic 4L75-E. Il powertrain elettrico garantisce una potenza totale di circa 450 CV che, secondo le prestazioni dichiarate dal Costruttore, garantirebbe un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in meno di 5 secondi, mentre il quarto di miglio viene coperto da fermo in soli 13 secondi.

Per non sfigurare con le altre hot rod a motore endotermico, la Chevrolet E-10 Concept è stata equipaggiata con tre altoparlanti capaci di simulare un rombo del tutto simile a quello di un poderoso propulsore V8, installato nella zona posteriore del veicolo. L’emulatore mette a disposizione ben 5 differenti modalità di suono, tra cui quelle che simulano il rombo di un LS7 Z28 track tuning, oppure di un LS7 Z28 touring turning, ma anche di un V8 tradizionale e quello un motore dal suono futuristico e piuttosto silenzioso. Come se non bastasse, i suoni emulati si adatteranno automaticamente al cambio delle marce, imitando alla perfezione il suono di un motore a combustione interna.

