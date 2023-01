Corvette E-Ray: sportiva elettrificata

Esattamente 70 anni dopo il debutto della Corvette al Motorama di New York City, Chevrolet è tornata nello stesso luogo per presentare la prima Corvette elettrificata con trazione integrale e un potente V-8 Small Block LT2 da 6,2 litri. Questa nuova creatura si chiama Corvette E-Ray. Sviluppata per consentire ai proprietari di Corvette di arrivare dovunque, indipendentemente dalla stagione, il nuovo E-Ray utilizza l’elettrificazione per migliorare l’esperienza di guida con grandi prestazioni in rettilineo e sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche.

Un tripudio di potenza

E-Ray è anche l’unica auto sportiva che abbina due sistemi di propulsione separati: V-8 aspirato con alimentazione elettrica eAWD. Questa nuova versione è anche la più veloce di sempre, con un tempo di 0-60 mph di 2,5 secondi e di 10,5 secondi sul quarto di miglio. Una sensazione di spinta immediata dalla coppia di fascia bassa è fondamentale per godere l’esperienza di guida della Corvette, e l’E-Ray ne racchiude in abbondanza.

La potenza proviene dal 6.2L LT2 Small Block V-8, che trasmette 495 cavalli e 470 Nm di coppia sull’asse posteriore. Il pacchetto, però, è completato da un motore elettrico che incanala ulteriori 160 cavalli e 125 Nm di coppia attraverso le ruote anteriori tramite un pacco batterie da 1,9 kWh, che si trova tra i sedili. In totale, la E-Ray produce una potenza combinata di 655 cavalli sia dal motore elettrico che dallo Small Block V-8.

La trazione integrale della Corvette E-Ray

Il sistema eAWD intelligente di E-Ray capisce costantemente la superficie stradale, adattandosi alle condizioni di trazione e alle esigenze del conducente. Durante la guida vivace e in ambienti a bassa trazione, il sistema eAWD di E-Ray applica ulteriore potenza alle ruote anteriori, contribuendo a migliorare la stabilità del veicolo. Non è necessaria la ricarica plug-in per il sistema di batterie di E-Ray. La batteria viene caricata tramite l’energia rigenerativa derivante dalla marcia e dalla frenata, nonché durante la guida normale.

Il prezzo