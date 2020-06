Corvette Stingray 2020: svelati i prezzi per l’Europa

La nuova Chevrolet Stingray 2020, la prima della sua storia a poter vantare un motore centrale, si prepara a sbarcare sul mercato europeo dopo aver fatto il suo debutto in Nord America. La Casa del Cravattino ha diffuso il listino ufficiale della supercar yankee per il Vecchio continente dove verrà venduta con un pacchetto di accessori decisamente più ricco e curato rispetto alla versione distribuita negli Stati Uniti. A spiegare questa scelta commerciale è stata proprio la Chevrolet: secondo il Costruttore americano la Stingray 2020 dedicata alla clientela europea sarà equipaggiata con un pacchetto di optional dinamici in grado di soddisfare un livello di aspettativa decisamente elevato.

Pacchetto Performance Z51

La lunga lista di optional che caratterizzerà la dotazione di serie della Corvette Stingray “europea” comprenderà la presenza del pacchetto Performance Z51 che include tra le altre cose i seguenti dispositivi e accessori:

Regolazione dell’attacco molle delle sospensioni

Freni Brembo con canali aerodinamici di raffreddamento sui dischi

Differenziale autobloccante elettronico

Un rapporto di riduzione del cambio più corto

Pacchetto aerodinamico

Pneumatici ad alte prestazioni

Scarichi performance

Trim 2LT (registrazione dei dati di percorrenza, head-up display, navigatore satellitare, impianto audio Bose a 14 diffusori, retrocamera e sedili riscaldati-areati)

Se si opterà per la versione di lancio “launch edition“, sarà inoltre possibile avere il trim di equipaggiamento 3LT che aggiunge alla precedente dotazione nuovi dettagli estetici e sospensioni magnetiche a controllo

V8 aspirato

Ricordiamo che la nuova Chevrolet Stingray 2020 monta un propulsore centrale V8 aspirato da 6.2 litri in grado di sviluppare la bellezza di 500 CV e 673 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio a doppia frizione ad 8 rapporti.

Prezzi

Per il momento sono stati comunicati i prezzi per il mercato tedesco, ma queste cifre non dovrebbero discostarsi molto anche negli altri paesi del continente europeo. La versione Coupé verrà proposta da 99mila euro, mentre per la variante convertibile bisognerà staccare un assegno di 106mila euro. Parliamo di un listino decisamente competitivo, soprattutto se consideriamo l’offerta di optional proposti i serie che su altre supercar vengono proposti a prezzi decisamente più esosi.

Chevrolet Corvette C8 Stingray: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +66