Nuova Opel Manta: ecco le ultime novità sulla futura ammiraglia

Si parla da tempo di una nuova Opel Manta. Del resto il modello era stato confermato anche dalla stessa Opel negli scorsi anni. Si diceva che questa vettura sarebbe stata la futura ammiraglia del marchio e che sarebbe stata prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Negli ultimi giorni però dalla Francia sono arrivate voci poco positive a proposito di questo modello. Secondo il sito L’Automobile magazine infatti il gruppo Stellantis avrebbe congelato questo progetto.

Nuova Opel Manta: il progetto sarebbe stato congelato da Stellantis

Dunque ciò significa che per adesso il debutto di una nuova Opel Manta non ci sarà. Non si sa al momento se presso lo stabilimento Stellantis di Melfi il posto di questa auto sarà preso da un altro modello o se le future auto elettriche che verranno prodotte li passeranno da 5 a 4. Sempre secondo quanto riporta L’Automobile Magazine la decisione sarebbe stata presa in seguito a discussioni interne riguardo al posizionamento di Opel, con l’orientamento che il catalogo dell’azienda “dovrebbe rimanere concentrato su una gamma generalista più tradizionale”.

Ovviamente si tratta per il momento di voci e quindi si attendono conferme ufficiali di Stellantis che potrebbero confermare oppure smentire che il progetto relativo alla nuova Opel Manta sia stato effettivamente congelato. Nel frattempo qua vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi mesi ad immaginare come sarebbe stata questa auto.