Dal 1 al 5 maggio, la Sardegna è stata la cornice della terza edizione della Fiera Nautica, un evento di spicco per il settore nautico che ha visto la partecipazione di 135 espositori e oltre 20.000 visitatori. Quest’anno, la manifestazione si è tenuta nella pittoresca Marina di Porto Rotondo, celebrando il sessantesimo anniversario di questa meravigliosa località.

Fiat Topolino Dolcevita protagonista

La presenza di Fiat ha arricchito l’evento, presentando uno dei suoi modelli più rivoluzionari: la Fiat Topolino Dolcevita. Questa auto, con la sua versione cabrio e motore completamente elettrico, si inserisce perfettamente nell’ethos della Fiera, orientata verso la sostenibilità ambientale. Il Topolino Dolcevita incarna uno stile estivo che risponde alla crescente domanda di veicoli ecologici, con la sua proposta di un’esperienza di guida rispettosa dell’ambiente.

Presente la Fiat 500 del Mare

Le Fiat 500 del Mare, una variante off-shore introdotta l’anno scorso, hanno funzionato da taxi acquei per i visitatori diretti al Topolino Sunset Cafe, situato nella piazza dello storico Yacht Club di Porto Rotondo. Qui, i partecipanti hanno potuto godere dei tramonti mozzafiato e dell’atmosfera della Dolce Vita, animata da DJ set che celebravano la versione Dolcevita del modello Topolino.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, ha sottolineato l’importanza dell’evento per il marchio: “La presenza di FIAT sottolinea il nostro impegno per un futuro sostenibile e dà il via alla stagione estiva, perfetta per vivere con il nuovo Topolino Dolcevita.” Questo modello sarà disponibile nei concessionari italiani, offrendo a tutti la possibilità di scoprire la qualità e l’innovazione di questa nuova icona della mobilità urbana sostenibile.

In aggiunta al Topolino Dolcevita, Fiat ha messo in evidenza anche il nuovo Fiat 600e, un modello 100% elettrico, usato come auto di cortesia durante l’evento. Questa nuova aggiunta alla flotta Fiat rappresenta un altro passo avanti nella strategia di sostenibilità del marchio, che include anche versioni ibride per adattarsi a diverse esigenze di mobilità.

Con un prezzo competitivo ( 9.890,00 €) e opzioni di leasing che lo rendono accessibile quanto un abbonamento ai trasporti pubblici, il Topolino Dolcevita si propone come una soluzione ideale sia per le affollate vie cittadine sia per i tranquilli borghi costieri, promuovendo uno stile di vita attento all’ambiente senza rinunciare al piacere della guida.