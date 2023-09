Fiat 600e: annunciati i prezzi per il mercato italiano [FOTO]

Con la nuova Fiat 600e, il costruttore torinese pone un segno indelebile nel mercato italiano del segmento B. il nuovo crossover elettrico è la quintessenza dello stile italiano, unito a una mobilità sostenibile che strizza l’occhio alla Dolce Vita.

Con dimensioni di 4,17 metri in lunghezza, la nuova 600e non è solo un piacere per gli occhi, ma offre anche un comfort di alto livello per cinque passeggeri. Grazie ai 15 litri di vani portaoggetti interni e una capacità di carico di 360 litri nel bagagliaio, vi dimenticherete delle preoccupazioni legate allo spazio.

Performance molto interessanti

Fiat non ha lasciato nulla al caso in termini di performance. Con una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, la vettura promette un’autonomia che va oltre i 400 km nel ciclo combinato WLTP e più di 600 km in ambiente urbano.

La potenza erogata dal motore è di 115 kW, permettendo una vivace accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi. E con le modalità di guida Eco, Normale e Sport, la 600e offre un’esperienza personalizzabile che si adatta al vostro stile di vita.

L’eredità stilistica della 600 degli anni ‘50 è innegabile. Il nuovo modello sposa la modernità con uno stile retrò, creando un connubio irresistibile di giovinezza e tradizione. Dettagli come il frontale affilato, la firma cromata rinnovata e la generosa dotazione di illuminazione a LED ne fanno un vero e proprio capolavoro su quattro ruote.

Nessuna concessione è stata fatta in termini di sicurezza e assistenza alla guida. Dal cruise control adattivo al Blind Spot Detection, la Fiat 600e utilizza tecnologie di ultima generazione per garantire un viaggio sicuro.

Il veicolo è inoltre dotato di numerose funzioni di connettività come Apple CarPlay e Android Auto wireless, rendendo ogni viaggio non solo sicuro, ma anche piacevolmente interattivo.

Due allestimenti disponibili

Disponibile in due versioni (La Prima e RED), il nuovo EV offre una gamma di scelte per soddisfare qualsiasi esigenza. E non finisce qui: entro la metà del 2024, verrà introdotta anche una versione ibrida.

La soluzione Fiat Go-Electric proposta da Stellantis Financial Services non solo sostiene la transizione verso una mobilità più sostenibile, ma offre anche servizi Uconnect per una guida più fluida e informata. Grazie all’app Fiat, controllare e gestire le funzioni del veicolo non è mai stato così semplice e intuitivo.

Il listino parte da 35.950 € (o 29.950 € grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione) per la 600e RED e da 40.950 € per la Fiat 600e La Prima.