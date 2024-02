Rivian R2: Il SUV che debutterà il 7 marzo anticipato in un video teaser

Pubblicato un nuovo video teaser di Rivian R2 in attesa del debutto che avverrà il 7 marzo

Rivian ha dato un’anticipazione della sua prossima offerta economica, il SUV Rivian R2. Il debutto ufficiale è previsto tra tre settimane e, in vista di questo evento, Rivian ha lanciato il sito web dedicato alla R2. Le prenotazioni inizieranno a soli $ 100, offrendo agli interessati l’opportunità di assicurarsi un posto in prima fila per questa nuova proposta.

Rivian ha programmato la rivelazione della sua attesissima R2, più compatta e conveniente, per il 7 marzo. L’evento si svolgerà nel loro elegante showroom. Il produttore di veicoli elettrici ha dato alcuni indizi sulla nuova Rivian R2, mostrando anteprime che suggeriscono una versione più piccola della R1S. Inoltre, un brevetto recentemente depositato da Rivian potrebbe fornire ulteriori dettagli su ciò che ci si può aspettare.

Il CEO di Rivian, RJ Scaringe, ha annunciato agli investitori durante una chiamata sugli utili del terzo trimestre che il SUV di medie dimensioni sarà disponibile nel 2026. Con un prezzo compreso tra $ 45.000 e $ 50.000, Scaringe ha osservato che questo range di prezzo offre ai consumatori una scelta limitata. La R2 sarà la prima vettura su piattaforma globale di Rivian e incorporerà tutto ciò che l’azienda ha sviluppato dalla più grande piattaforma R1, che costituisce la base del pick-up elettrico R1T e del SUV R1S.

La Rivian R2 probabilmente sarà un SUV a cinque posti, più compatto rispetto all’attuale R1S. Il teaser trailer rilasciato da Rivian mostra un veicolo con una sagoma significativamente più piccola rispetto a quella attualmente offerta dal marchio. Sul versante meccanico, è probabile che utilizzi il sistema di propulsione interno Enduro di Rivian, simile a quelli visti sull’R1T a doppio motore.

Scaringe afferma che i veicoli basati sulla piattaforma R2 verranno assemblati presso un nuovo impianto in Georgia, il cui avvio della costruzione è previsto per l’inizio del 2024. Quando la produzione inizierà nel 2026, l’impianto opererà con una struttura di costi significativamente inferiore, secondo quanto dichiarato.