Sportequipe 8: salto di qualità per DR con la sua ammiraglia

Il nuovo SUV di DR Automobiles, lo Sportequipe 8 Hybrid Plug-in, è stato presentato dal gruppo DR nei mesi scorsi. Con capacità fino a 7 posti, il veicolo è altamente performante grazie alla tecnologia PHEV sofisticata. Previsto in commercio dal 2024, lo Sportequipe sarà dotato di un sistema di alimentazione tri-fuel, combinando elettrico, benzina e GPL.

Sportequipe 8 Hybrid Plug-in: l’ammiraglia di DR fa fare un salto di qualità all’azienda

Rappresentando il top di gamma, il veicolo incarna appieno il percorso di evoluzione tecnologica e qualitativa intrapreso negli ultimi anni dal gruppo DR Automobiles, come sottolineato dal presidente Massimo Di Risio. Inoltre, Di Risio ha dichiarato che il gruppo sta per raggiungere la maggiore età e ha espresso soddisfazione per la crescita del 70% nelle immatricolazioni di autovetture nel 2023 rispetto all’anno precedente.

Lo Sportequipe 8 Hybrid Plug-in è un SUV a 7 posti con una lunghezza di 4,70 metri, che eroga una potenza totale di 317 CV, con una coppia massima complessiva di 545 Nm. Vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 201 km/h. Il veicolo è dotato di un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 Kw e due motori elettrici (55 Kw e 70 Kw), alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 19,3 kWh, garantendo un’autonomia complessiva di 80 km.

Lo Sportequipe 8 Hybrid Plug-in è dotato di tre sistemi di recupero di energia durante la decelerazione e i due motori elettrici recuperano energia anche durante la frenata, regolando l’intensità di recupero. Inoltre, le batterie si ricaricano quando il veicolo è fermo o in fase di parcheggio, con il motore termico acceso e funzionante al minimo. Questo approccio consente di convertire l’energia meccanica in energia elettrica per ricaricare il pacco batterie.

Sportequipe 8 Hybrid Plug-in offre una dotazione di serie ricca, tra cui cerchi in lega da 20″, adaptive cruise control, segnalazione angoli ciechi, allarme collisione posteriore e anteriore, frenata di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, assistenza al cambio di corsia, avviso cambio corsia, anabbaglianti/abbaglianti intelligenti, allarme apertura portiere in caso di ostacoli e assistente di viaggio con rilevamento traffico. Il prezzo di listino è di 49.900 euro, con una configurazione full optional di serie.